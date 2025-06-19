Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2025 года

Продолжается 1212-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 19 июня 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 163 боевых столкновений.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины 40 авиационных ударов, сбросили 58 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3269 дронов-камикадзе и произвели 5111 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 99 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство и один пункт управления противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 29 боев. Враг нанес 9 авиационных ударов, сбросил 19 управляемых бомб, совершил 205 артиллерийских обстрелов, в том числе одну из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 8 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Каменки, Липцев и Довгенького.

На Купянском направлении в сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлении Степной Новоселовки и вблизи Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новый Мир, Ольга, Грековка, Липово, Зеленая Долина, Торское и в направлении Шандриголового и Карповки.

На Северском направлении, в районах Григоровки, противник дважды атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано 15 боев в районах Орехово-Василовки, Белой Горы, Курдюмовки, Предтечиного, Новомаркового, Бондарного и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак в районах Торецка, Дилиевки, Щербиновки и в сторону Яблоновки и Новоспасского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 48 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Лисовка, Миролюбовка, Мирное, Луч, Новопавловка, Мирноград, Удачное, Новосергеевка, Котляровка, Алексеевка и в направлении Новоподгорного, Полтавы.

На Новопавловском направлении враг 20 раз атаковал наши позиции в районах Запорожья, Богатыря, Веселого, Мирного, Свободного, Новоселки, Свободного Поля и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили один вражеский штурм вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении наши защитники отразили одну вражескую атаку в направлении Щербаков.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки боев не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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