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Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2025 года

ВСУ, военные, война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

Продолжается 1212-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 19 июня 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 163 боевых столкновений.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины 40 авиационных ударов, сбросили 58 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3269 дронов-камикадзе и произвели 5111 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 99 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство и один пункт управления противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 29 боев. Враг нанес 9 авиационных ударов, сбросил 19 управляемых бомб, совершил 205 артиллерийских обстрелов, в том числе одну из реактивных систем залпового огня.

Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении враг 8 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Каменки, Липцев и Довгенького.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2025 года

На Купянском направлении в сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлении Степной Новоселовки и вблизи Загрызового.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новый Мир, Ольга, Грековка, Липово, Зеленая Долина, Торское и в направлении Шандриголового и Карповки.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2025 года

На Северском направлении, в районах Григоровки, противник дважды атаковал позиции наших войск.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2025 года

На Краматорском направлении зафиксировано 15 боев в районах Орехово-Василовки, Белой Горы, Курдюмовки, Предтечиного, Новомаркового, Бондарного и Ступочек.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 15 атак в районах Торецка, Дилиевки, Щербиновки и в сторону Яблоновки и Новоспасского.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 48 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Лисовка, Миролюбовка, Мирное, Луч, Новопавловка, Мирноград, Удачное, Новосергеевка, Котляровка, Алексеевка и в направлении Новоподгорного, Полтавы.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2025 года

На Новопавловском направлении враг 20 раз атаковал наши позиции в районах Запорожья, Богатыря, Веселого, Мирного, Свободного, Новоселки, Свободного Поля и Шевченко.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2025 года

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили один вражеский штурм вблизи Малиновки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2025 года

На Ореховском направлении наши защитники отразили одну вражескую атаку в направлении Щербаков.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2025 года

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки боев не зафиксировано.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько