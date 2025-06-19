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Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2025 року

ЗСУ, військові, війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

Триває 1212-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 19 червня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнень.

Вчора загарбники завдали по території України 40 авіаційних ударів, скинули 58 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3269 дронів-камікадзе та здійснили 5111 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 99 - з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Лобанівка Харківської області; Новодарівка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Новодарівка, Малинівка Запорізької області; Львове Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, артилерійський засіб та один пункт управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 29 боєзіткнень. Ворог завдав 9 авіаційних ударів, скинув 19 керованих бомб, здійснив 205 артилерійських обстрілів, зокрема один - із реактивних систем залпового вогню.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 8 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Кам’янки, Липців та Довгенького.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямку Степової Новоселівки та поблизу Загризового.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новий Мир, Ольгівка, Греківка, Липове, Зелена Долина, Торське та в напрямку Шандриголового і Карпівки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2025 року

На Сіверському напрямку, у районах Григорівки, противник два рази атакував позиції наших військ.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано 15 боєзіткнень у районах Оріхово-Василівки, Білої Гори, Курдюмівки, Предтечиного, Новомаркового, Бондарного та Ступочок.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак у районах Торецька, Диліївки, Щербинівки та в бік Яблунівки й Новоспаського.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Малинівка, Лисівка, Миролюбівка, Мирне, Промінь, Новопавлівка, Мирноград, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка та в напрямку Новопідгірного, Полтавки, Попового Яру.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2025 року

На Новопавлівському напрямку ворог 20 разів атакував наші позиції у районах Запоріжжя, Багатиря, Веселого, Мирного, Вільного, Новосілки, Вільного Поля та Шевченка.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили один ворожий штурм поблизу Малинівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2025 року

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили одну ворожу атаку в напрямку Щербаків.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2025 року

На Придніпровському напрямку минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько