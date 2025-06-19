Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2025 року

Триває 1212-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 19 червня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнень.

Вчора загарбники завдали по території України 40 авіаційних ударів, скинули 58 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3269 дронів-камікадзе та здійснили 5111 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 99 - з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Лобанівка Харківської області; Новодарівка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Новодарівка, Малинівка Запорізької області; Львове Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, артилерійський засіб та один пункт управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 29 боєзіткнень. Ворог завдав 9 авіаційних ударів, скинув 19 керованих бомб, здійснив 205 артилерійських обстрілів, зокрема один - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 8 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Кам’янки, Липців та Довгенького.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямку Степової Новоселівки та поблизу Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новий Мир, Ольгівка, Греківка, Липове, Зелена Долина, Торське та в напрямку Шандриголового і Карпівки.

На Сіверському напрямку, у районах Григорівки, противник два рази атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано 15 боєзіткнень у районах Оріхово-Василівки, Білої Гори, Курдюмівки, Предтечиного, Новомаркового, Бондарного та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак у районах Торецька, Диліївки, Щербинівки та в бік Яблунівки й Новоспаського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Малинівка, Лисівка, Миролюбівка, Мирне, Промінь, Новопавлівка, Мирноград, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка та в напрямку Новопідгірного, Полтавки, Попового Яру.

На Новопавлівському напрямку ворог 20 разів атакував наші позиції у районах Запоріжжя, Багатиря, Веселого, Мирного, Вільного, Новосілки, Вільного Поля та Шевченка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили один ворожий штурм поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили одну ворожу атаку в напрямку Щербаків.

На Придніпровському напрямку минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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