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Втрати ворога станом на 19 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1080 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1212 добу повномасштабної війни становлять 1 008 240  осіб.

Втрати Росії у війні на 19 червня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 19 червня втратила:

  • особового складу ‒ близько 1 008 240 (+1080) осіб;
  • танків ‒ 10951 (+4) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 22853 (+8) од;
  • артилерійських систем – 29328 (+63) од;
  • РСЗВ – 1420 (+0) од;
  • засоби ППО ‒ 1187 (+0) од;
  • літаків – 416 (+0) од;
  • гелікоптерів – 337 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41229 (+64) ;
  • крилаті ракети ‒ 3369 (+0) ;
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од;
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52420 (+108) од;
  • спеціальна техніка ‒ 3918 (+2).
Фото 2 — Втрати ворога станом на 19 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 19 червня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • 88 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни.

Уточнюється, що 40 дронів збито вогневими засобами ураження, 48 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Фото 3 — Втрати ворога станом на 19 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько