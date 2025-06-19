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Втрати ворога станом на 19 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1080 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1212 добу повномасштабної війни становлять 1 008 240 осіб.
Втрати Росії у війні на 19 червня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 19 червня втратила:
- особового складу ‒ близько 1 008 240 (+1080) осіб;
- танків ‒ 10951 (+4) од;
- бойових броньованих машин ‒ 22853 (+8) од;
- артилерійських систем – 29328 (+63) од;
- РСЗВ – 1420 (+0) од;
- засоби ППО ‒ 1187 (+0) од;
- літаків – 416 (+0) од;
- гелікоптерів – 337 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41229 (+64) ;
- крилаті ракети ‒ 3369 (+0) ;
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од;
- підводні човни ‒ 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52420 (+108) од;
- спеціальна техніка ‒ 3918 (+2).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 19 червня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 88 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни.
Уточнюється, що 40 дронів збито вогневими засобами ураження, 48 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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