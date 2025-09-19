Потери врага по состоянию на 19 сентября 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1150 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1304 сутки полномасштабной войны составляют 1 099 530 человек.

Потери России в войне на 19 сентября 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 19 сентября потеряла:

личного состава – около 1099530 (+1150) человек;

танков – 11191 (+0) ед;

боевых бронированных машин – 23278 (+1) ед;

артиллерийских систем – 32896 (+17) ед;

РСЗО – 1492 (+1) ед;

средства ПВО – 1218 (+1) ед;

самолетов – 422 (+0) ед;

вертолетов – 341 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 60680 (+211);

крылатые ракеты – 3718 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 62044 (+44);

специальная техника – 3968 (+3).

Пораженные воздушные цели врага на 19 сентября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбит/подавлен 71 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.