Потери врага по состоянию на 19 сентября 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1150 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1304 сутки полномасштабной войны составляют 1 099 530 человек.
Потери России в войне на 19 сентября 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 19 сентября потеряла:
- личного состава – около 1099530 (+1150) человек;
- танков – 11191 (+0) ед;
- боевых бронированных машин – 23278 (+1) ед;
- артиллерийских систем – 32896 (+17) ед;
- РСЗО – 1492 (+1) ед;
- средства ПВО – 1218 (+1) ед;
- самолетов – 422 (+0) ед;
- вертолетов – 341 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 60680 (+211);
- крылатые ракеты – 3718 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 62044 (+44);
- специальная техника – 3968 (+3).
Пораженные воздушные цели врага на 19 сентября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбит/подавлен 71 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
