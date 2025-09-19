Втрати ворога станом на 19 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1150 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1304 добу повномасштабної війни становлять 1 099 530 осіб.

Втрати Росії у війні на 19 вересня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 19 вересня втратила:

особового складу – близько 1099530 (+1150) осіб;

танків – 11191 (+0) од;

бойових броньованих машин – 23278 (+1) од;

артилерійських систем – 32896 (+17) од;

РСЗВ – 1492 (+1) од;

засоби ППО – 1218 (+1) од;

літаків – 422 (+0) од;

гелікоптерів – 341 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 60680 (+211);

крилаті ракети – 3718 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 62044 (+44);

спеціальна техніка – 3968 (+3).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 19 вересня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 71 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

