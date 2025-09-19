Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,19

+0,02

EUR

48,77

+0,12

Готівковий курс:

USD

41,25

41,16

EUR

48,86

48,68

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 19 вересня 2025 року

війна, ЗСУ, військові
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

Триває 1304-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 19 вересня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 19 вересня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 19 вересня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 19 вересня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 19 вересня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 19 вересня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 19 вересня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 19 вересня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 19 вересня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 19 вересня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 19 вересня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 19 вересня 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 19 вересня 2025 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 19 вересня 2025 року
Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 19 вересня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 223 бойових зіткнень.

Вчора загарбники завдали по території України 71 авіаційного удару, скинувши 131 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 4672 дронів-камікадзе та здійснили 5017 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 93 – з реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили командний пункт, склад боєприпасів та два райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 12 боєзіткнень. Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 31 керовану бомбу, а також здійснив 152 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 19 вересня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Одрадне та в напрямку Бологівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 19 вересня 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в бік Куп’янська, Новоосинового, Кіндрашівки та в напрямку Борової.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 19 вересня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населеного пункту Колодязі та в бік населених пунктів Шийківка, Новоселівка, Шандриголове, Дерилове, Ставки, Зарічне.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 19 вересня 2025 року

На Сіверському напрямку, у районах Серебрянки, Григорівки та в бік Ямполя, Дронівки, Виїмки, противник 13 разів атакував позиції наших військ.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 19 вересня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення, загарбник атакував у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Олександро-Шультине та Біла Гора.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 19 вересня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Торецьк, Полтавка та в бік Плещіївки, Русиного Яру, Миколайпілля.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 19 вересня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 87 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Дачне та в бік Вільного, Червоного Лиману, Родинського, Покровська, Новопідгородного, Молодецького, Муравки, Новопавлівки, Філії.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 19 вересня 2025 року

На Новопавлівському напрямку ворог 27 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Січневе, Воскресенка, Піддубне, Маліївка, Комишуваха, Тернове, Новоіванівка, Ольгівка та в бік Філії, Іванівки, Іскри, Березового.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 19 вересня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 19 вересня 2025 року

На Оріхівському напрямку противник п’ять разів наступав у районі населеного пункту Кам’янське та в бік Новоандріївки.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 19 вересня 2025 року

На Придніпровському напрямку ворог двічі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

Фото 28 — Карта бойових дій в Україні на 19 вересня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

 Зауважимо, серпень став для окупантів місяцем мінімальних територіальних здобутків за останній час. На Добропільському напрямку вони захопили 13,5 кв. км, але втратили 25,5 кв. км. На Покровському — здобули 5 кв. км, але наші війська повернули 26 кв. км. На Гуляйпільському і Придніпровському напрямках втрат територій не допущено, а на Північно-Слобожанському відбито ще 4 кв. км.

Загалом Сили оборони у серпні відновили контроль над 58 кв. км території та звільнили низку населених пунктів.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько