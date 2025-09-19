Запланована подія 2

Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Карта боевых действий в Украине на 19 сентября 2025 года

война, ВСУ, военные
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

Продолжается 1304-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 19 сентября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 19 сентября 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 19 сентября 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 19 сентября 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 19 сентября 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 19 сентября 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 19 сентября 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 19 сентября 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 19 сентября 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 19 сентября 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 19 сентября 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 19 сентября 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 19 сентября 2025 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 19 сентября 2025 года
Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 19 сентября 2025 года
Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 19 сентября 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 223 боевых столкновений.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины 71 авиационный удар, сбросив 131 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 4672 дронов-камикадзе и произвели 5017 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 93 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили командный пункт, состав боеприпасов и два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 12 боевых столкновений. Кроме того, враг нанес 12 авиационных ударов, сбросив 31 управляемую бомбу, а также совершил 152 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 19 сентября 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Глубокое, Волчанск, Волчанские Хутора, Отрадное и в направлении Бологовки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 19 сентября 2025 года

На Купянском направлении произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в сторону Купянска, Новоосинового, Кондрашовки и в направлении Боровой.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 19 сентября 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенного пункта Колодец и в сторону населенных пунктов Шейковка, Новоселовка, Шандриголово, Дерилово, Ставки, Заречное.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 19 сентября 2025 года

На Северском направлении, в районах Серебрянки, Григоровки и в сторону Ямполя, Дроновки, Выемки, противник 13 раз атаковал позиции наших войск.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 19 сентября 2025 года

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновений, захватчик атаковал в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Александро-Шультино и Белая Гора.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 19 сентября 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Торецк, Полтавка и в сторону Плещеевки, Русиного Яра, Николаяполья.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 19 сентября 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 87 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Лысовка, Зверевое, Котлино, Удачное, Орехово, Дачное и в сторону Свободного, Красного Лимана, Молодечно, Молодежного, Родинского Новопавловки, Филиалы.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 19 сентября 2025 года

На Новопавловском направлении враг 27 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Январское, Воскресенка, Поддубное, Малиевка, Камышеваха, Терново, Новоивановка, Ольга и в сторону Филиала, Ивановки, Искры, Березового.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 19 сентября 2025 года

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не производил.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 19 сентября 2025 года

На Ореховском направлении противник пять раз наступал в районе населённого пункта Каменское и в сторону Новоандреевки.

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 19 сентября 2025 года

На Приднепровском направлении враг дважды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

Фото 28 — Карта боевых действий в Украине на 19 сентября 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Заметим, август стал для оккупантов месяцем минимальных территориальных достижений за последнее время. В Добропольском направлении они захватили 13,5 кв. км, но потеряли 25,5 кв. км. На Покровском получили 5 кв. км, но наши войска вернули 26 кв. км. На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях потери территорий не допущены, а на Северо-Слобожанском отражены еще 4 кв. км.

В целом Силы обороны в августе возобновили контроль над 58 кв. км территории и освободили ряд населенных пунктов.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько