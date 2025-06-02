Потери врага по состоянию на 2 июня 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1140 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1195-е сутки полномасштабной войны составляют 989 700 человек.

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Потери России в войне на 2 июня 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 2 июня потеряла:

личного состава – около 989700 (+1140) человек,

989700 (+1140) человек, танков ‒ 10874 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 22663 (+7) ед,

артиллерийских систем - 28575 (+48) ед,

28575 (+48) ед, РСЗО – 1401 (+0) ед,,

средства ПВО ‒1175 (+2) ед,

самолетов – 372 (+0) ед,

вертолетов – 336 (+0) ед,

336 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 38622 (+256),

38622 (+256), крылатые ракеты – 3271 (+3),

3271 (+3), корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

28 (+0) ед, подлодки ‒ 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 50462 (+137) ед,

50462 (+137) ед, специальная техника ‒ 3905 (+2)

Пораженные воздушные цели врага на 2 июня – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

52 средства воздушного нападения противника на востоке, юге и севере страны: 15 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами поражения, 37 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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