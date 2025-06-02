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Потери врага по состоянию на 2 июня 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1140 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1195-е сутки полномасштабной войны составляют 989 700 человек.
Потери России в войне на 2 июня 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 2 июня потеряла:
- личного состава – около 989700 (+1140) человек,
- танков ‒ 10874 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22663 (+7) ед,
- артиллерийских систем - 28575 (+48) ед,
- РСЗО – 1401 (+0) ед,,
- средства ПВО ‒1175 (+2) ед,
- самолетов – 372 (+0) ед,
- вертолетов – 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 38622 (+256),
- крылатые ракеты – 3271 (+3),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки ‒ 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 50462 (+137) ед,
- специальная техника ‒ 3905 (+2)
Пораженные воздушные цели врага на 2 июня – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 52 средства воздушного нападения противника на востоке, юге и севере страны: 15 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами поражения, 37 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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