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Потери врага по состоянию на 2 июня 2025 – Генштаб ВСУ

война, ВСУ, военные
Великая война длится три года

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1140 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1195-е сутки полномасштабной войны составляют 989 700 человек.

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Потери России в войне на 2 июня 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 2 июня потеряла:

  • личного состава – около 989700 (+1140) человек,
  • танков ‒ 10874 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22663 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 28575 (+48) ед,
  • РСЗО – 1401 (+0) ед,,
  • средства ПВО ‒1175 (+2) ед,
  • самолетов – 372 (+0) ед,
  • вертолетов – 336 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 38622 (+256),
  • крылатые ракеты – 3271 (+3),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки ‒ 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 50462 (+137) ед,
  • специальная техника ‒ 3905 (+2)
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 2 июня 2025 – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 2 июня – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 52 средства воздушного нападения противника на востоке, юге и севере страны: 15 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами поражения, 37 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 2 июня 2025 – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Ольга Опенько