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Карта боевых действий в Украине на 2 июня 2025 года

ВСУ, война, военные
Великая война длится три года

Продолжается 1195-й день полномасштабной войны в Украине.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 2 июня 2025 года

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 2 июня 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 2 июня 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 2 июня 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 2 июня 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 2 июня 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 2 июня 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 2 июня 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 2 июня 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 2 июня 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 2 июня 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 146 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных и 66 авиационных ударов, применил восемь ракет и 115 управляемых бомб. Кроме этого, произвел 5854 обстрела, из них 104 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3634 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Борова, Ветеринарное Харьковской области; Мирноград, Сухой Яр, Покровск, Александро-Калиново, Владимировка, Константиновка Донецкой области; Железнодорожное, Терноватое, Новояковловка Запорожской области; Ольговское, Казацкое Херсонской области.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, два пункта управления БПЛА, семь артиллерийских средств и станцию РЭБ врага.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло три боестолкновения в районах населенных пунктов Фиголовка, Глубокое и Красне Перше.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 2 июня 2025 года

На Купянском направлении зафиксировано десять атак кафиров. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населённых пунктов Степная Новоселовка и Новая Кругляковка.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 2 июня 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Надежда, Редкодуб и Ямполь.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 2 июня 2025 года

В Северском направлении враг восемь раз шел на позиции наших подразделений в районе Белогоровки, Верхнекаменского и в сторону Григоровки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 2 июня 2025 года

На Краматорском направлении Силы обороны отразили пять вражеских штурмов в районе Временного Яра и в сторону Белой Горы.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 2 июня 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Торецк и Дилиевка.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 2 июня 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 атак агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Новосергеевка, Новониколаевка и Андреевка.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 2 июня 2025 года

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 14 вражеских штурмов в районах Новоселки, Зеленого Поля, Новополя, Свободного Поля, Богатыря, Константинополя и Отрадного.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 2 июня 2025 года

На Ореховском направлении вблизи Степного захватчики совершили две бесполезные атаки на позиции наших защитников.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 2 июня 2025 года

На Курском направлении произошло 19 боеприкосновений. Враг совершил 215 артиллерийских обстрелов, из них шесть — из реактивных систем залпового огня, совершил 10 авиационных ударов, сбросив 28 управляемых авиационных бомб.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 2 июня 2025 года

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за вчера боеприкосновения не зафиксированы.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 2 июня 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, вопреки громким заявлениям российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Ольга Опенько