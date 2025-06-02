Карта боевых действий в Украине на 2 июня 2025 года

Продолжается 1195-й день полномасштабной войны в Украине .

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 2 июня 2025 года

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 146 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных и 66 авиационных ударов, применил восемь ракет и 115 управляемых бомб. Кроме этого, произвел 5854 обстрела, из них 104 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3634 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Борова, Ветеринарное Харьковской области; Мирноград, Сухой Яр, Покровск, Александро-Калиново, Владимировка, Константиновка Донецкой области; Железнодорожное, Терноватое, Новояковловка Запорожской области; Ольговское, Казацкое Херсонской области.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, два пункта управления БПЛА, семь артиллерийских средств и станцию РЭБ врага.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло три боестолкновения в районах населенных пунктов Фиголовка, Глубокое и Красне Перше.

На Купянском направлении зафиксировано десять атак кафиров. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населённых пунктов Степная Новоселовка и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Надежда, Редкодуб и Ямполь.

В Северском направлении враг восемь раз шел на позиции наших подразделений в районе Белогоровки, Верхнекаменского и в сторону Григоровки.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили пять вражеских штурмов в районе Временного Яра и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Торецк и Дилиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 атак агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Новосергеевка, Новониколаевка и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 14 вражеских штурмов в районах Новоселки, Зеленого Поля, Новополя, Свободного Поля, Богатыря, Константинополя и Отрадного.

На Ореховском направлении вблизи Степного захватчики совершили две бесполезные атаки на позиции наших защитников.

На Курском направлении произошло 19 боеприкосновений. Враг совершил 215 артиллерийских обстрелов, из них шесть — из реактивных систем залпового огня, совершил 10 авиационных ударов, сбросив 28 управляемых авиационных бомб.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за вчера боеприкосновения не зафиксированы.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, вопреки громким заявлениям российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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