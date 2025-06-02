Карта бойових дій в Україні на 2 червня 2025 року

Триває 1195-й день повномасштабної війни в Україні .

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Мапа бойових дій в Україні станом на 2 червня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 146 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних і 66 авіаційних ударів, застосував вісім ракет і 115 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5854 обстріли, з них 104 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3634 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Борова, Ветеринарне Харківської області; Мирноград, Сухий Яр, Покровськ, Олександро-Калинове, Володимирівка, Костянтинівка Донецької області; Залізничне, Тернувате, Новояковлівка Запорізької області; Ольгівське, Козацьке Херсонської області.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, два пункти управління БпЛА, сім артилерійських засобів та станцію РЕБ ворога.

Останні новини з фронту за сьогодні

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення у районах населених пунктів Фиголівка, Глибоке та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку зафіксовано десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка та Нова Кругляківка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Надія, Рідкодуб та Ямпіль.

На Сіверському напрямку ворог вісім разів йшов на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки, Верхньокам’янського та в бік Григорівки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих штурмів у районі Часового Яру та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Торецьк та Диліївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 атак агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 14 ворожих штурмів у районах Новосілки, Зеленого Поля, Новополя, Вільного Поля, Багатиря, Костянтинополя та Одрадного.

На Оріхівському напрямку поблизу Степового загарбники здійснили дві марні атаки на позиції наших захисників.

На Курському напрямку відбулося 19 боєзіткнень. Ворог здійснив 215 артилерійських обстрілів, з них шість — із реактивних систем залпового вогню, здійснив 10 авіаційних ударів, скинувши 28 керованих авіаційних бомб.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках за вчора боєзіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.