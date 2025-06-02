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Карта бойових дій в Україні на 2 червня 2025 року

ЗСУ, війна, військові
Велика війна триває три роки

Триває 1195-й день повномасштабної війни в Україні.

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Мапа бойових дій в Україні станом на 2 червня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 2 червня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 2 червня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 2 червня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 2 червня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 2 червня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 2 червня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 2 червня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 2 червня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 2 червня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 2 червня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ,  протягом минулої доби зафіксовано 146 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних і 66 авіаційних ударів, застосував вісім ракет і 115 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5854 обстріли, з них 104 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3634 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Борова, Ветеринарне Харківської області; Мирноград, Сухий Яр, Покровськ, Олександро-Калинове, Володимирівка, Костянтинівка Донецької області; Залізничне, Тернувате, Новояковлівка Запорізької області; Ольгівське, Козацьке Херсонської області.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, два пункти управління БпЛА, сім артилерійських засобів та станцію РЕБ ворога.

Останні новини з фронту за сьогодні

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення у районах населених пунктів Фиголівка, Глибоке та Красне Перше.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 2 червня 2025 року

На Куп’янському напрямку зафіксовано десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка та Нова Кругляківка.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 2 червня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Надія, Рідкодуб та Ямпіль.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 2 червня 2025 року

На Сіверському напрямку ворог вісім разів йшов на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки, Верхньокам’янського та в бік Григорівки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 2 червня 2025 року

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих штурмів у районі Часового Яру та в бік Білої Гори.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 2 червня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Торецьк та Диліївка.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 2 червня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 атак агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка та Андріївка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 2 червня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 14 ворожих штурмів у районах Новосілки, Зеленого Поля, Новополя, Вільного Поля, Багатиря, Костянтинополя та Одрадного.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 2 червня 2025 року

На Оріхівському напрямку поблизу Степового загарбники здійснили дві марні атаки на позиції наших захисників.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 2 червня 2025 року

На Курському напрямку відбулося 19 боєзіткнень. Ворог здійснив 215 артилерійських обстрілів, з них шість — із реактивних систем залпового вогню, здійснив 10 авіаційних ударів, скинувши 28 керованих авіаційних бомб.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 2 червня 2025 року

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках за вчора боєзіткнень не зафіксовано.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 2 червня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Ольга Опенько