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Війна Війна
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Втрати ворога станом на 2 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ, військові
Велика війна триває три роки

ЗСУ за останню добу ліквідували 1140 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1195-ту добу повномасштабної війни становлять 989700 осіб.

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Втрати Росії у війні на 2 червня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 2 червня втратила:

  • особового складу ‒ близько 989700 (+1140) осіб, 
  • танків ‒ 10874 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22663 (+7) од,
  • артилерійських систем –  28575 (+48) од,
  • РСЗВ – 1401 (+0) од,,
  • засоби ППО ‒1175 (+2) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів –  336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38622 (+256),
  • крилаті ракети ‒ 3271 (+3),
  • кораблі /катери  ‒28 (+0) од,
  • підводні човни ‒  1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒   50462 (+137) од,
  • спеціальна техніка ‒  3905 (+2)
Фото 2 — Втрати ворога станом на 2 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 2 червня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • 52 засоби повітряного нападу противника на сході, півдні та півночі країни: 15 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами ураження, 37 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 2 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Ольга Опенько