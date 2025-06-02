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Втрати ворога станом на 2 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1140 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1195-ту добу повномасштабної війни становлять 989700 осіб.
Втрати Росії у війні на 2 червня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 2 червня втратила:
- особового складу ‒ близько 989700 (+1140) осіб,
- танків ‒ 10874 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22663 (+7) од,
- артилерійських систем – 28575 (+48) од,
- РСЗВ – 1401 (+0) од,,
- засоби ППО ‒1175 (+2) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38622 (+256),
- крилаті ракети ‒ 3271 (+3),
- кораблі /катери ‒28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 50462 (+137) од,
- спеціальна техніка ‒ 3905 (+2)
Уражені повітряні цілі ворога станом на 2 червня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 52 засоби повітряного нападу противника на сході, півдні та півночі країни: 15 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами ураження, 37 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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