Втрати ворога станом на 2 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1140 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1195-ту добу повномасштабної війни становлять 989700 осіб.

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Втрати Росії у війні на 2 червня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 2 червня втратила:

особового складу ‒ близько 989700 (+1140) осіб,

989700 (+1140) осіб, танків ‒ 10874 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 22663 (+7) од,

артилерійських систем – 28575 (+48) од,

28575 (+48) од, РСЗВ – 1401 (+0) од,,

засоби ППО ‒1175 (+2) од,

літаків – 372 (+0) од,

гелікоптерів – 336 (+0) од,

336 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38622 (+256),

38622 (+256), крилаті ракети ‒ 3271 (+3),

3271 (+3), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

28 (+0) од, підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 50462 (+137) од,

50462 (+137) од, спеціальна техніка ‒ 3905 (+2)

Уражені повітряні цілі ворога станом на 2 червня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

52 засоби повітряного нападу противника на сході, півдні та півночі країни: 15 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами ураження, 37 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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