Потери врага по состоянию на 2 ноября 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 2 500 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1713 сутки полномасштабной войны составляют 1 592 770 человек.

Потери России в войне на 2 ноября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 2 ноября потеряла:

личного состава – около 1 592 770 (+2 500) человек;

танков – 12 452 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 25 629 (+7) ед;

артиллерийских систем – 51 801 (+46) ед;

РСЗО – 2 251 (+2) ед.;

средств ПВО – 1731 (+1) ед.;

самолетов – 452 (+0) ед;

вертолетов – 356 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 3063 (+9) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 592 541 (+936) ед;

крылатых ракет – 5 140 (+0) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 169 110 (+371) ед;

специальной техники – 4 863 (+2) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 2 ноября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 154 вражеских БпЛА типа Shahed (58 из них - реактивные), герберы, дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 26 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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