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Потери врага по состоянию на 2 ноября 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 2 500 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1713 сутки полномасштабной войны составляют 1 592 770 человек.
Потери России в войне на 2 ноября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 2 ноября потеряла:
- личного состава – около 1 592 770 (+2 500) человек;
- танков – 12 452 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 25 629 (+7) ед;
- артиллерийских систем – 51 801 (+46) ед;
- РСЗО – 2 251 (+2) ед.;
- средств ПВО – 1731 (+1) ед.;
- самолетов – 452 (+0) ед;
- вертолетов – 356 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 3063 (+9) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 592 541 (+936) ед;
- крылатых ракет – 5 140 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 169 110 (+371) ед;
- специальной техники – 4 863 (+2) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 2 ноября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 154 вражеских БпЛА типа Shahed (58 из них - реактивные), герберы, дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 26 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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