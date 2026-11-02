Карта боевых действий в Украине на 2 ноября 2026 года

Продолжается 1713-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 2 ноября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 205 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 71 авиационный удар и сбросил 235 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 6578 дронов-камикадзе и совершили 2256 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 26 с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Рыжевка, Павловка, Кореньок, Писаревка, Нескучное, Малая Корчаковка, Кондратовка, Екатериновка, Товстодубово, Волфино, Бессаловка, Марьино, Водологи, Степное, Уланово, Искивщина, Ястребщина, Кучеровка, Вишенки, Белокопытово, Юнаковка, Алексеевка Сумской области. Авиаудары получили населенные пункты Свободная Слобода, Вакаловщина и Иволжанское.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили артиллерийскую систему и пункт управления БПЛА противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор совершил одно штурмовое действие. Также враг нанес два авиационных удара, применив шесть КАБ, и осуществил 118 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили восемь атак противника в сторону населенных пунктов Терново, Караическое, Захаровка, Колодязное и в районах населенных пунктов Устиновка, Охримовка.

На Купянском направлении оккупанты провели три штурмовых действия, атакуя в сторону Радьковки и Купянска.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты проводили десять атак в сторону Степного, Зеленой Долины и в районе Заречного.

На Славянском направлении противник совершил три атаки: в сторону населенных пунктов Николаевка, Ореховатка и в районе населенного пункта Юрковка.

На Краматорском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На Константиновском направлении зафиксировано 20 атак. Захватчики вели наступательные действия в районе Константиновки и в сторону населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Николайполье, Осыково, Райское, Павловка, Новопавловка.

Тридцать одну атаку совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться неподалеку от населенных пунктов Софиевка, Свободное, Светлое, Водянское, Васильевка, Молодецкое, Удачное и в сторону Доброполья, Новогришиного, Мирного, Сергеевки, Новопавловки.

На Александровском направлении враг штурмовых действий не производил.

На Гуляйпольском направлении оккупанты семь раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Егоровка, Копани, Горке, Новое Запорожье и вблизи Доброполья.

На Ореховском направлении оккупанты проводили атаку в сторону населенного пункта Лукьяновское.

На Приднепровском направлении противник штурмовых действий не совершал.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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