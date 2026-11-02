Втрати ворога станом на 2 листопада 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 2 500 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1713 добу повномасштабної війни становлять 1 592 770 осіб.

Втрати Росії у війні на 2 листопада 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 2 листопада втратила:

особового складу – близько 1 592 770 (+2 500) осіб;

танків – 12 452 (+1) од.;

бойових броньованих машин – 25 629 (+7) од.;

артилерійських систем – 51 801 (+46) од.;

РСЗВ – 2 251 (+2) од.;

засобів ППО – 1 731 (+1) од.;

літаків – 452 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 3 063 (+9) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 592 541 (+936) од.;

крилатих ракет – 5 140 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 169 110 (+371) од.;

спеціальної техніки – 4 863 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 2 листопада

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 154 ворожий БпЛА типу Shahed (58 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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