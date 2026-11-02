Карта бойових дій в Україні на 2 листопада 2026 року

Триває 1713-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 2 листопада 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 205 бойових зіткнень.

Учора противник завдав 71 авіаційного удару та скинув 235 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 6578 дронів-камікадзе та здійснили 2256 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 26 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Рижівка, Павлівка, Кореньок, Писарівка, Нескучне, Мала Корчаківка, Кіндратівка, Катеринівка, Товстодубове, Волфине, Безсалівка, Мар'їне, Водолаги, Степне, Уланове, Іскрисківщина, Нова Січ, Корчаківка, Храпівщина, Яструбщина, Кучерівка, Вишеньки, Білокопитове, Юнаківка, Олексіївка Сумської області. Авіаударів зазнали населені пункти Вільна Слобода, Вакалівщина та Іволжанське.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили артилерійську систему та пункт управління БпЛА противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор здійснив одну штурмову дію. Також ворог завдав двох авіаційних ударів, застосувавши шість КАБ, та здійснив 118 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили вісім атак противника у бік населених пунктів Тернова, Караїчне, Захарівка, Колодязне та в районах населених пунктів Устинівка, Охрімівка.

На Куп’янському напрямку окупанти провели три штурмові дії, атакуючи в бік Радьківки та Куп’янська.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти проводили десять атак в бік Степового, Зеленої Долини та в районі Зарічного.

На Слов’янському напрямку противник здійснив три атаки: в бік населених пунктів Миколаївка, Оріхуватка та в районі населеного пункту Юрківка.

На Краматорському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 20 атак. Загарбники вели наступальні дії у районі Костянтинівки та в бік населених пунктів Олексієво-Дружківка, Миколайпілля, Осикове, Райське, Павлівка, Новопавлівка.

Тридцять одну атаку здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Софіївка, Вільне, Світле, Водянське, Василівка, Молодецьке, Удачне та в бік Добропілля, Новогришиного, Мирного, Сергіївки, Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку окупанти сім разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Єгорівка, Копані, Гірке, Нове Запоріжжя та поблизу Добропілля.

На Оріхівському напрямку окупанти проводили атаку в бік населеного пункту Лук’янівське.

На Придніпровському напрямку противник штурмових дій не здійснював.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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