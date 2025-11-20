Потери врага по состоянию на 20 ноября 2025 года – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 890 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1366 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 162 120 человек.

Потери России в войне на 20 ноября 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 20 ноября потеряла:

личного состава – около 1162120 (+890) человек;

танков – 11 357 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 23 597 (+2) ед;

артиллерийских систем – 34 530 (+19) ед;

РСЗО – 1 546 (+0) ед;

средства ПВО – 1247 (+0) ед;

самолетов – 428 (+0) ед;

вертолетов – 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 82 470 (+384) ед;

крылатые ракеты – 3 981 (+41) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 1 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 67 703 (+68) ед;

специальная техника – 4002 (+1) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 20 ноября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 106 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны

Зафиксировано попадание 29 ударных БПЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

