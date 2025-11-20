- Тип
Потери врага по состоянию на 20 ноября 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 890 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1366 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 162 120 человек.
Потери России в войне на 20 ноября 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 20 ноября потеряла:
- личного состава – около 1162120 (+890) человек;
- танков – 11 357 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 23 597 (+2) ед;
- артиллерийских систем – 34 530 (+19) ед;
- РСЗО – 1 546 (+0) ед;
- средства ПВО – 1247 (+0) ед;
- самолетов – 428 (+0) ед;
- вертолетов – 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 82 470 (+384) ед;
- крылатые ракеты – 3 981 (+41) ед;
- корабли/катера – 28 (+0) ед;
- подлодки – 1 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 67 703 (+68) ед;
- специальная техника – 4002 (+1) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 20 ноября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 106 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны
Зафиксировано попадание 29 ударных БПЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
