Втрати ворога станом на 20 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 890 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1366 добу повномасштабної війни становлять 1 162 120 осіб.

Втрати Росії у війні на 20 листопада 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 20 листопада втратила:

особового складу – близько 1 162 120 (+890) осіб;

танків – 11 357 (+1) од;

бойових броньованих машин – 23 597 (+2) од;

артилерійських систем – 34 530 (+19) од;

РСЗВ – 1 546 (+0) од;

засоби ППО – 1 247 (+0) од;

літаків – 428 (+0) од;

гелікоптерів – 347 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 82 470 (+384) од;

крилаті ракети – 3 981 (+41) од;

кораблі / катери – 28 (+0) од;

підводні човни – 1 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 67 703 (+68) од;

спеціальна техніка – 4 002 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 20 листопада – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни

Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

