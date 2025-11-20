- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 20 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 890 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1366 добу повномасштабної війни становлять 1 162 120 осіб.
Втрати Росії у війні на 20 листопада 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 20 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 162 120 (+890) осіб;
- танків – 11 357 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23 597 (+2) од;
- артилерійських систем – 34 530 (+19) од;
- РСЗВ – 1 546 (+0) од;
- засоби ППО – 1 247 (+0) од;
- літаків – 428 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 82 470 (+384) од;
- крилаті ракети – 3 981 (+41) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 67 703 (+68) од;
- спеціальна техніка – 4 002 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 20 листопада – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни
Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.