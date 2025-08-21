- Тип
Потери врага по состоянию на 21 августа 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 830 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1275 сутки полномасштабной войны составляют 1073530 человек.
Потери России в войне на 21 августа 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 21 августа потеряла:
- личного состава – около 1073530 (+830) человек;
- танков – 11120 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 23157 (+5) ед;
- артиллерийских систем – 31789 (+41) ед;
- РСЗО – 1471 (+1) ед;
- средства ПВО – 1209 (+1) ед;
- самолетов – 422 (+0) ед;
- вертолетов – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 52469 (+315);
- крылатые ракеты – 3565 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 59316 (+114);
- специальная техника – 3944 (+1).
Пораженные воздушные цели врага на 21 августа – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 577 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 546 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;
- 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 18 крылатых ракет Х-101;
- 12 крылатых ракет Калибр.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
