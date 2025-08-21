Потери врага по состоянию на 21 августа 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 830 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1275 сутки полномасштабной войны составляют 1073530 человек.

Потери России в войне на 21 августа 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 21 августа потеряла:

личного состава – около 1073530 (+830) человек;

танков – 11120 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 23157 (+5) ед;

артиллерийских систем – 31789 (+41) ед;

РСЗО – 1471 (+1) ед;

средства ПВО – 1209 (+1) ед;

самолетов – 422 (+0) ед;

вертолетов – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 52469 (+315);

крылатые ракеты – 3565 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 59316 (+114);

специальная техника – 3944 (+1).

Пораженные воздушные цели врага на 21 августа – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 577 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

546 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;

1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

18 крылатых ракет Х-101;

12 крылатых ракет Калибр.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

