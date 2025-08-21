Карта боевых действий в Украине на 21 августа 2025 года

Продолжается 1275-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 21 августа 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 167 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив пять ракет, 61 авиационный удар, сбросив при этом 127 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5407 обстрелов, из них 123 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5939 дронов-камикадзе.

Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Старая Гута, Новая Гута Сумской области; Белогорье, Орехов, Приморское Запорожской области; Бургунка, Николаевка, Львов Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийские системы, одно средство ПВО и пункт управления российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения. Кроме того, враг нанес 16 авиационных ударов, сбросив 40 управляемых авиабомб, а также совершил 207 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 16 из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили девять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Амбарне, Фиголовка и в направлениях Домашнего, Екатериновки.

На Купянском направлении произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки и в сторону Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 33 раза, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Карповка, Редкодуб, Колодец, Мирное, Торское и в сторону населенных пунктов Ольговка, Шандриголово, Ямполь, Дроновка, Григорьевка.

На Северском направлении наши защитники отразили пять штурмов оккупационных войск вблизи Григоровки, Переездного и в сторону Выемки, Федоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боевое столкновение в районе населенного пункта Ступочки.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Торецка, Яблоновки, Щербиновки и в направлении Степановки, Полтавки, Попового Яра.

На Покровском направлении произошло 53 боестолкновения в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Федоровка, Кучеров Яр, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зверевое, Котлино, Удачное, Орехово, Новоукраинка, Дачное и в сторону Покровска.

На Новопавловском направлении Силы обороны пресекли 28 попыток врага прорвать оборонные рубежи в районах населенных пунктов Толстой, Шевченко, Свободное Поле, Воскресенка, Зеленое Поле и в сторону Филиала, Искры, Камышевахи, Январского и Новогригорьевки.

На Гуляйпольском направлении противник штурмовых действий не производил.

На Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку противника в направлении Приморского.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения трижды пытались идти вперед, получили отпор.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

18 августа состоялась встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что стороны близки к принятию резолюции по гарантиям безопасности для Украины.

Также началась подготовка к встрече между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

