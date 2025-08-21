Запланована подія 2

Війна
Новини
Карта бойових дій в Україні на 21 серпня 2025 року

війна, танк
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1275-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 21 серпня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 21 серпня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 21 серпня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 21 серпня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 21 серпня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 21 серпня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 21 серпня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 21 серпня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 21 серпня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 21 серпня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 21 серпня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 21 серпня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 21 серпня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 167 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши п’ять ракет, 61 авіаційного удару, скинувши при цьому 127 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5407 обстрілів, з них 123 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5939 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Стара Гута, Нова Гута Сумської області; Білогір’я, Оріхів, Приморське Запорізької області; Бургунка, Миколаївка, Львове Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири артилерійські системи, один засіб ППО та пункт управління російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири бойові зіткнення. Крім того, ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинувши 40 керованих авіабомб, а також здійснив 207 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 21 серпня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дев’ять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Амбарне, Фиголівка та у напрямках Хатнього, Катеринівки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 21 серпня 2025 року

На Куп’янському напрямку відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки та у бік Куп’янська.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 21 серпня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 33 рази, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Карпівка, Рідкодуб, Колодязі, Мирне, Торське та у бік населених пунктів Ольгівка, Шандриголове, Ямпіль, Дронівка, Григорівка.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 21 серпня 2025 року

На Сіверському напрямку наші захисники відбили п’ять штурмів окупаційних військ поблизу Григорівки, Переїзного та у бік Виїмки, Федорівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 21 серпня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення в районі населеного пункту Ступочки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 21 серпня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Торецька, Яблунівки, Щербинівки та в напрямку Степанівки, Полтавки, Попового Яру.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 21 серпня 2025 року

На Покровському напрямку відбулося 53 боєзіткнення у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Федорівка, Кучерів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Новоукраїнка, Дачне та в бік Покровська, Білицького, Родинського, Мирнограда, Новопавлівки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 21 серпня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 28 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Толстой, Шевченко, Вільне Поле, Воскресенка, Зелене Поле та у бік Філії, Іскри, Комишувахи, Січневого та Новогригорівки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 21 серпня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку противник штурмових дій не проводив.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 21 серпня 2025 року

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в напрямку Приморського.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 21 серпня 2025 року

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи три рази намагалися йти вперед, отримали відсіч.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 21 серпня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

18 серпня відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Трамп після переговорів із Зеленським заявив, що сторони близькі до ухвалення резолюції щодо гарантій безпеки для України.

Також розпочалася підготовка до зустрічі між українським президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Світлана Манько