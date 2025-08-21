- Тип
Втрати ворога станом на 21 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 830 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1275 добу повномасштабної війни становлять 1 073 530 осіб.
Втрати Росії у війні на 21 серпня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 21 серпня втратила:
- особового складу – близько 1073530 (+830) осіб;
- танків – 11120 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23157 (+5) од;
- артилерійських систем – 31789 (+41) од;
- РСЗВ – 1471 (+1) од;
- засоби ППО – 1209 (+1) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 52469 (+315);
- крилаті ракети – 3565 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 59316 (+114);
- спеціальна техніка – 3944 (+1).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 21 серпня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 577 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 546 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- 18 крилатих ракет Х-101;
- 12 крилатих ракет Калібр.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
