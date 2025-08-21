Втрати ворога станом на 21 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 830 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1275 добу повномасштабної війни становлять 1 073 530 осіб.

Втрати Росії у війні на 21 серпня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 21 серпня втратила:

особового складу – близько 1073530 (+830) осіб;

танків – 11120 (+1) од;

бойових броньованих машин – 23157 (+5) од;

артилерійських систем – 31789 (+41) од;

РСЗВ – 1471 (+1) од;

засоби ППО – 1209 (+1) од;

літаків – 422 (+0) од;

гелікоптерів – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 52469 (+315);

крилаті ракети – 3565 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 59316 (+114);

спеціальна техніка – 3944 (+1).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 21 серпня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 577 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

546 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

18 крилатих ракет Х-101;

12 крилатих ракет Калібр.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

