Потери врага по состоянию на 21 марта 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1610 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1487 сутки полномасштабной войны составляют 1 285 700 человек.

Потери России в войне на 21 марта 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 21 марта потеряла:

  • личного состава – около 1 286 940 (+1 240) человек,
  • танков – 11 790 (+1) ед.
  • боевых бронированных машин – 24 262 (+8) ед.
  • артиллерийских систем – 38 608 (+39) ед.
  • РСЗО – 1 691 (+0) ед.
  • средства ПВО – 1333 (+0) ед.
  • самолетов – 435 (+0) ед.
  • вертолетов – 350 (+1) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 188 985 (+1 781) ед.
  • крылатые ракеты – 4 468 (+0) ед.
  • корабли/катера – 33 (+0) ед.
  • подлодки – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 84 518 (+144) ед.
  • специальная техника – 4096 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 21 марта

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • противовоздушной обороной сбито/подавлено 148 вражеских БПЛА.

Зафиксировано попадание 5 ударных БпЛА на 4 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Татьяна Гойденко