Потери врага по состоянию на 21 марта 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1610 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1487 сутки полномасштабной войны составляют 1 285 700 человек.

Потери России в войне на 21 марта 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 21 марта потеряла:

личного состава – около 1 286 940 (+1 240) человек,

танков – 11 790 (+1) ед.

боевых бронированных машин – 24 262 (+8) ед.

артиллерийских систем – 38 608 (+39) ед.

РСЗО – 1 691 (+0) ед.

средства ПВО – 1333 (+0) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 350 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 188 985 (+1 781) ед.

крылатые ракеты – 4 468 (+0) ед.

корабли/катера – 33 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 84 518 (+144) ед.

специальная техника – 4096 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 21 марта

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

противовоздушной обороной сбито/подавлено 148 вражеских БПЛА.

Зафиксировано попадание 5 ударных БпЛА на 4 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

