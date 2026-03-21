Потери врага по состоянию на 21 марта 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1610 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1487 сутки полномасштабной войны составляют 1 285 700 человек.
Потери России в войне на 21 марта 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 21 марта потеряла:
- личного состава – около 1 286 940 (+1 240) человек,
- танков – 11 790 (+1) ед.
- боевых бронированных машин – 24 262 (+8) ед.
- артиллерийских систем – 38 608 (+39) ед.
- РСЗО – 1 691 (+0) ед.
- средства ПВО – 1333 (+0) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 350 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 188 985 (+1 781) ед.
- крылатые ракеты – 4 468 (+0) ед.
- корабли/катера – 33 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 84 518 (+144) ед.
- специальная техника – 4096 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 21 марта
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- противовоздушной обороной сбито/подавлено 148 вражеских БПЛА.
Зафиксировано попадание 5 ударных БпЛА на 4 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
