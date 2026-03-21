Втрати ворога станом на 21 березня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1610 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1487 добу повномасштабної війни становлять 1 285 700 осіб.
Втрати Росії у війні на 21 березня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 21 березня втратила:
- особового складу – близько 1 286 940 (+1 240) осіб,
- танків – 11 790 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 262 (+8) од.
- артилерійських систем – 38 608 (+39) од.
- РСЗВ – 1 691 (+0) од.
- засоби ППО – 1 333 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+1) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 188 985 (+1 781) од.
- крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 84 518 (+144) од.
- спеціальна техніка – 4 096 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 21 березня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 148 ворожих БпЛА.
Зафіксовано влучання 5 ударних БпЛА на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
