Втрати ворога станом на 21 березня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1610 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1487 добу повномасштабної війни становлять 1 285 700 осіб.

Втрати Росії у війні на 21 березня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 21 березня втратила:

особового складу – близько 1 286 940 (+1 240) осіб,

танків – 11 790 (+1) од.

бойових броньованих машин – 24 262 (+8) од.

артилерійських систем – 38 608 (+39) од.

РСЗВ – 1 691 (+0) од.

засоби ППО – 1 333 (+0) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 350 (+1) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 188 985 (+1 781) од.

крилаті ракети – 4 468 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 84 518 (+144) од.

спеціальна техніка – 4 096 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 21 березня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

протиповітряною обороною збито/подавлено 148 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання 5 ударних БпЛА на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

