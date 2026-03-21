Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

+0,07

EUR

50,50

--0,02

Готівковий курс:

USD

44,10

43,90

EUR

51,15

50,90

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2026 року

Триває 1487-й день повномасштабної війни в Україні.
Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2026 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2026 року
Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2026 року
Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 161 бойове зіткнення.

Вчора противник завдав 82 авіаційних ударів, скинув 263 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8107 дронів-камікадзе та здійснив 3777 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 83 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Есмань Сумської області; Покровське Дніпропетровської області; Криничне, Гірке, Копані, Трудове, Новоукраїнка, Зірниця, Воздвижівська, Заливне, Чарівне, Гуляйпільське, Долинка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили та 2 пункти управління безпілотними літальними апаратами окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби Сили оборони відбили 7 ворожих штурмів, противник завдав 7 авіаударів із застосуванням 17 авіабомб, здійснив 108 обстрілів, з яких 16 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник 7 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Охрімівка, Приліпка, Зелене та Стариця.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2026 року

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у напрямку населених пунктів Новоплатонівка та Курилівка.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2026 року

На Лиманському напрямку противник атакував один раз. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дробишевого.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2026 року

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед у районі Рай-Олександрівки, Ямполя та Платонівки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2026 року

На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Білицьке, Мирноград, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Філія та Біляківка.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2026 року

На Олександрівському напрямку противник атакував тричі, в районах Тернового, Красногірського та Калинівського.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку відбулася 21 атака окупантів у районах Добропілля, Залізничного, Зеленого, Староукраїнки, Варварівки та Лугівського.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2026 року

На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення з ворогом у районі Степногірська.

Фото 28 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2026 року

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну ворожу атаку в бік Антонівського мосту.

Фото 29 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко