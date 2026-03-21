Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2026 року

Триває 1487-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 21 березня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 161 бойове зіткнення.

Вчора противник завдав 82 авіаційних ударів, скинув 263 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8107 дронів-камікадзе та здійснив 3777 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 83 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Есмань Сумської області; Покровське Дніпропетровської області; Криничне, Гірке, Копані, Трудове, Новоукраїнка, Зірниця, Воздвижівська, Заливне, Чарівне, Гуляйпільське, Долинка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили та 2 пункти управління безпілотними літальними апаратами окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби Сили оборони відбили 7 ворожих штурмів, противник завдав 7 авіаударів із застосуванням 17 авіабомб, здійснив 108 обстрілів, з яких 16 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 7 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Охрімівка, Приліпка, Зелене та Стариця.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у напрямку населених пунктів Новоплатонівка та Курилівка.

На Лиманському напрямку противник атакував один раз. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дробишевого.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед у районі Рай-Олександрівки, Ямполя та Платонівки.

На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Білицьке, Мирноград, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Філія та Біляківка.

На Олександрівському напрямку противник атакував тричі, в районах Тернового, Красногірського та Калинівського.

На Гуляйпільському напрямку відбулася 21 атака окупантів у районах Добропілля, Залізничного, Зеленого, Староукраїнки, Варварівки та Лугівського.

На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення з ворогом у районі Степногірська.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну ворожу атаку в бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

