Втрати ворога станом на 20 березня 2026 – Генштаб ЗСУ

війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

ЗСУ за останню добу ліквідували 1610 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1486 добу повномасштабної війни становлять 1 285 700 осіб.

Втрати Росії у війні на 20 березня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 19 березня втратила:

  • особового складу — близько 1 285 700 (+1 610) осіб
  • танків — 11 789 (+3) од.
  • бойових броньованих машин — 24 254 (+21) од.
  • артилерійських систем — 38 569 (+31) од.
  • РСЗВ — 1 691 (+0) од.
  • засоби ППО — 1 333 (+0) од.
  • літаків — 435 (+0) од.
  • гелікоптерів — 349 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 187 204 (+1 480) од.
  • крилаті ракети — 4 468 (+0) од.
  • кораблі / катери — 33 (+0) од.
  • підводні човни — 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни — 84 374 (+245) од.
  • спеціальна техніка — 4 096 (+4) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 20 березня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  •   збито/подавлено 133 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

