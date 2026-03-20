Втрати ворога станом на 20 березня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1610 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1486 добу повномасштабної війни становлять 1 285 700 осіб.

Втрати Росії у війні на 20 березня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 19 березня втратила:

особового складу — близько 1 285 700 (+1 610) осіб

осіб танків — 11 789 (+3) од.

од. бойових броньованих машин — 24 254 (+21) од.

од. артилерійських систем — 38 569 (+31) од.

од. РСЗВ — 1 691 (+0) од.

засоби ППО — 1 333 (+0) од.

літаків — 435 (+0) од.

гелікоптерів — 349 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 187 204 (+1 480) од.

од. крилаті ракети — 4 468 (+0) од.

кораблі / катери — 33 (+0) од.

підводні човни — 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни — 84 374 (+245) од.

од. спеціальна техніка — 4 096 (+4) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 20 березня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 133 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

