Втрати ворога станом на 20 березня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1610 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1486 добу повномасштабної війни становлять 1 285 700 осіб.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 19 березня втратила:
- особового складу — близько 1 285 700 (+1 610) осіб
- танків — 11 789 (+3) од.
- бойових броньованих машин — 24 254 (+21) од.
- артилерійських систем — 38 569 (+31) од.
- РСЗВ — 1 691 (+0) од.
- засоби ППО — 1 333 (+0) од.
- літаків — 435 (+0) од.
- гелікоптерів — 349 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 187 204 (+1 480) од.
- крилаті ракети — 4 468 (+0) од.
- кораблі / катери — 33 (+0) од.
- підводні човни — 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни — 84 374 (+245) од.
- спеціальна техніка — 4 096 (+4) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 20 березня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 133 ворожих БпЛА.
Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
