Карта бойових дій в Україні на 20 березня 2026 року

Триває 1486-й день повномасштабної війни в Україні .

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 201 бойове зіткнення.

Вчора противник завдав 92 авіаційних ударів, скинувши 257 керованих авіабомб. Крім того, застосував для уражень 8273 дрони-камікадзе та здійснив 3844 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 96 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Іванівка, Просяна, Коломійці, Писанці, Олександрівка; у Запорізькій області: Гуляйпільське, Копані, Терсянка, Мирне, Верхня Терса, Воздвижівка, Єгорівка, Веселянка, Малокатеринівка, Юрківка, Степногірське.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження живої сили та техніки і ще один важливий об’єкт ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 115 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 14 - із застосуванням РСЗВ. Завдав 6 авіаударів із застосуванням 20 КАБ. Протягом доби зафіксовано два боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 19 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік населених пунктів Приліпка, Лиман, Стариця, Вовчанськ, Тихе, Бочкове, Охрімівка, Зибине, Чугунівка, Фиголівка, Красне Перше.

На Куп’янському напрямку ворог 11 разів атакував у бік Петропавлівки, Піщаного, Глушківки, Новоплатонівки, Борівської Андріївки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку противник атакував 18 разів, намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік Греківки, Надії, Новомихайлівки, Новосергіївки, Ольгівки, Середнього, Дробишевого, Зарічного, Лиману, Діброви, Твердохлібового та населеного пункту Коровій Яр.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутися вперед у бік Діброви, Закітного, Різниківки, Рай-Олександрівки та Платонівки.

На Краматорському напрямку противник двічі намагався покращити своє становище, штурмуючи в районі Малинівки та в бік Костянтинівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак у бік населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка, Новопавлівка та Степанівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових дій агресора в бік населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Білицьке, Сухецьке, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Новопідгородне та Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник атакував дев’ять разів у бік Січневого, Соснівки, Красногірського та Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак окупантів у бік населених пунктів Зелене, Залізничне, Добропілля, Мирне, в районах Солодкого та Оленокостянтинівки.

На Оріхівському напрямку ворог намагався покращити своє становище, атакуючи в бік Степового.

На Придніпровському напрямку противник штурмові дії не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

