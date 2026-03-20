AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Карта боевых действий в Украине на 20 марта 2026 года

война, танк
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1486-й день полномасштабной войны в Украине

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 20 марта 2026 г.

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 201 боевое столкновение.

Вчера противник нанес 92 авиационных удара, сбросив 257 управляемых авиабомб. Кроме того, применил для поражений 8273 дрона-камикадзе и произвел 3844 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 96 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов на Днепропетровщине: Ивановка, Просяна, Коломийцы, Писанцы, Александровка; в Запорожской области: Гуляйпольское, Копани, Терсянка, Мирное, Верхняя Терса, Воздвижовка, Егоровка, Веселянка, Малокатериновка, Юрковка, Степногорское.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили семь районов сосредоточения живой силы и техники и еще один важный объект врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 115 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 14 - с применением РСЗО. Нанес 6 авиаударов с применением 20 КАБ. В течение суток зафиксировано два боеприкосновения.

На Южно-Слобожанском направлении враг 19 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону населенных пунктов Прилепка, Лиман, Старица, Волчанск, Тихое, Бочково, Охримовка, Зыбино, Чугуновка, Фиголовка, Красное Первое.

На Купянском направлении враг 11 раз атаковал в сторону Петропавловки, Песчаного, Глушковки, Новоплатоновки, Боровской Андреевки и Купянска.

На Лиманском направлении противник атаковал 18 раз, пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону Грековки, Надежды, Новомихайловки, Новосергеевки, Ольговки, Среднего, Дробышевого, Заречного, Лимана, Дибровы, Твердохлебового и населенного пункта Коровой Яр.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Дибровы, Закотного, Резниковки, Рай-Александровки и Платоновки.

На Краматорском направлении противник дважды пытался улучшить свое положение, штурмуя в районе Малиновки и в сторону Константиновки.

На Константиновском направлении враг совершил 25 атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка, Новопавловка и Степановка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Мирноград, Белицкое, Сухецкое, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Новоподгородное и Новопавловка.

На Александровском направлении противник атаковал девять раз в сторону Январского, Сосновки, Красногорского и Согласия.

На Гуляйпольском направлении произошло 12 атак оккупантов в сторону населенных пунктов Зеленое, Железнодорожное, Доброполье, Мирное, в районах Сладкого и Леноконстантиновки.

На Ореховском направлении враг пытался улучшить свое положение, атакуя в сторону Степного.

На Приднепровском направлении противник штурмовые действия не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько