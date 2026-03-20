- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 20 марта 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1610 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1486 сутки полномасштабной войны составляют 1 285 700 человек.
Потери России в войне на 20 марта 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 19 марта потеряла:
- личного состава — около 1 285 700 (+1 610) человек
- танков 11 789 (+3) ед.
- боевых бронированных машин 24 254 (+21) ед.
- артиллерийских систем 38 569 (+31) ед.
- РСЗО - 1 691 (+0) ед.
- средства ПВО - 1333 (+0) ед.
- самолетов - 435 (+0) ед.
- вертолетов - 349 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня 187 204 (+1 480) ед.
- крылатые ракеты - 4468 (+0) ед.
- корабли/катера - 33 (+0) ед.
- подводные лодки - 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны — 84 374 (+245) ед.
- специальная техника 4 096 (+4) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 20 марта
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 133 вражеских БпЛА.
Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
