Потери врага по состоянию на 20 марта 2026 г. – Генштаб ВСУ

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1610 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1486 сутки полномасштабной войны составляют 1 285 700 человек.

Потери России в войне на 20 марта 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 19 марта потеряла:

  • личного состава — около   1 285 700 (+1 610)   человек
  • танков   11 789 (+3)   ед.
  • боевых бронированных машин   24 254 (+21)   ед.
  • артиллерийских систем   38 569 (+31)   ед.
  • РСЗО - 1 691 (+0) ед.
  • средства ПВО - 1333 (+0) ед.
  • самолетов - 435 (+0) ед.
  • вертолетов - 349 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня   187 204 (+1 480)   ед.
  • крылатые ракеты - 4468 (+0) ед.
  • корабли/катера - 33 (+0) ед.
  • подводные лодки - 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны —   84 374 (+245)   ед.
  • специальная техника   4 096 (+4)   ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 20 марта

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 133 вражеских БпЛА.

Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Автор:
Светлана Манько