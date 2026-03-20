Потери врага по состоянию на 20 марта 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1610 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1486 сутки полномасштабной войны составляют 1 285 700 человек.

Потери России в войне на 20 марта 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 19 марта потеряла:

личного состава — около 1 285 700 (+1 610) человек

человек танков 11 789 (+3) ед.

ед. боевых бронированных машин 24 254 (+21) ед.

ед. артиллерийских систем 38 569 (+31) ед.

ед. РСЗО - 1 691 (+0) ед.

средства ПВО - 1333 (+0) ед.

самолетов - 435 (+0) ед.

вертолетов - 349 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня 187 204 (+1 480) ед.

ед. крылатые ракеты - 4468 (+0) ед.

корабли/катера - 33 (+0) ед.

подводные лодки - 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны — 84 374 (+245) ед.

ед. специальная техника 4 096 (+4) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 20 марта

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 133 вражеских БпЛА.

Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

