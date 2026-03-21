AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Война
Карта боевых действий в Украине на 21 марта 2026 года

Продолжается 1487-й день полномасштабной войны в Украине.
Продолжается 1487-й день полномасштабной войны в Украине. / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1487-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 21 марта 2026 г.

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 161 боевое столкновение.

Вчера противник нанес 82 авиационных удара, сбросил 263 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 8107 дронов-камикадзе и осуществил 3777 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 83 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Эсмань Сумской области; Покровское Днепропетровской области; Криничное, Горькое, Копани, Трудовое, Новоукраинка, Зорница, Воздвиженская, Заливное, Волшебное, Гуляйпольское, Долинка Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 7 районов сосредоточения живой силы и 2 пункта управления беспилотными летательными аппаратами оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток Силы обороны отразили 7 вражеских штурмов, противник нанес 7 авиаударов с применением 17 авиабомб, совершил 108 обстрелов, из которых 16 – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 7 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанские Хутора, Волчанск, Охримовка, Прилепка, Зеленое и Старица.

В Купянском направлении враг дважды атаковал в направлении населенных пунктов Новоплатоновка и Куриловка.

На лиманском направлении противник атаковал один раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дробышева.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники пресекли семь попыток оккупантов продвинуться вперед в районе Рай-Александровки, Ямполя и Платоновки.

На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении враг совершил 22 атаки вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Русиного Яра и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Белицкое, Мирноград, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новопавловка, Филиал и Беляковка.

На Александровском направлении противник атаковал трижды, в районах Тернового, Красногорского и Калиновского.

На Гуляйпольском направлении произошла 21 атака оккупантов в районах Доброполья, Железнодорожного, Зеленого, Староукраинки, Варваровки и Луговского.

На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение с врагом в районе Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Автор:
Татьяна Гойденко