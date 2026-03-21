Карта боевых действий в Украине на 21 марта 2026 года

Продолжается 1487-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 21 марта 2026 г.

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 161 боевое столкновение.

Вчера противник нанес 82 авиационных удара, сбросил 263 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 8107 дронов-камикадзе и осуществил 3777 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 83 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Эсмань Сумской области; Покровское Днепропетровской области; Криничное, Горькое, Копани, Трудовое, Новоукраинка, Зорница, Воздвиженская, Заливное, Волшебное, Гуляйпольское, Долинка Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 7 районов сосредоточения живой силы и 2 пункта управления беспилотными летательными аппаратами оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток Силы обороны отразили 7 вражеских штурмов, противник нанес 7 авиаударов с применением 17 авиабомб, совершил 108 обстрелов, из которых 16 – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 7 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанские Хутора, Волчанск, Охримовка, Прилепка, Зеленое и Старица.

В Купянском направлении враг дважды атаковал в направлении населенных пунктов Новоплатоновка и Куриловка.

На лиманском направлении противник атаковал один раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дробышева.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники пресекли семь попыток оккупантов продвинуться вперед в районе Рай-Александровки, Ямполя и Платоновки.

На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении враг совершил 22 атаки вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Русиного Яра и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Белицкое, Мирноград, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новопавловка, Филиал и Беляковка.

На Александровском направлении противник атаковал трижды, в районах Тернового, Красногорского и Калиновского.

На Гуляйпольском направлении произошла 21 атака оккупантов в районах Доброполья, Железнодорожного, Зеленого, Староукраинки, Варваровки и Луговского.

На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение с врагом в районе Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

