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Потери врага по состоянию на 21 мая 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 980 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1183 год полномасштабной войны составляют 976 780 человек.
Потери России в войне на 21 мая 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 21 мая потеряла:
- личного состава – около 976 780 (+980) человек,
- танков ‒ 10 835 (+1) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22 569 (+2) ед,
- артиллерийских систем – 28 090 (+23) ед,
- РСЗО – 1388 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1167 (+0) ед,
- самолетов – 372 (+0) ед,
- вертолетов – 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 36 692 (+71),
- крылатые ракеты ‒ 3197 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки ‒ 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 49 169 (+76) ед,
- специальная техника – 3895 (+1).
Пораженные воздушные цели врага на 21 мая – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 63 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны.
Уточняется, что 22 дрона сбиты огневыми средствами поражения, 41 — локационно утраченные/подавленные РЭБ (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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