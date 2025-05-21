Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

--0,09

EUR

46,65

--0,20

Наличный курс:

USD

41,45

41,36

EUR

46,86

46,69

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Потери врага по состоянию на 21 мая 2025 – Генштаб ВСУ

ссу, дрон
Великая война длится три года / Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 980 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1183 год полномасштабной войны составляют 976 780 человек.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Потери России в войне на 21 мая 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 21 мая потеряла:

  • личного состава – около 976 780 (+980) человек,
  • танков ‒ 10 835 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22 569 (+2) ед,
  • артиллерийских систем – 28 090 (+23) ед,
  • РСЗО – 1388 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 1167 (+0) ед,
  • самолетов – 372 (+0) ед,
  • вертолетов – 336 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 36 692 (+71),
  • крылатые ракеты ‒ 3197 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки ‒ 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 49 169 (+76) ед,
  • специальная техника – 3895 (+1).
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 21 мая 2025 – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 21 мая – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 63 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны.

Уточняется, что 22 дрона сбиты огневыми средствами поражения, 41 — локационно утраченные/подавленные РЭБ (без негативных последствий).

Фото 3 — Потери врага по состоянию на 21 мая 2025 – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько