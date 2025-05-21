Потери врага по состоянию на 21 мая 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 980 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1183 год полномасштабной войны составляют 976 780 человек.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Потери России в войне на 21 мая 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 21 мая потеряла:

личного состава – около 976 780 (+980) человек,

танков ‒ 10 835 (+1) ед,

боевых бронированных машин ‒ 22 569 (+2) ед,

артиллерийских систем – 28 090 (+23) ед,

РСЗО – 1388 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1167 (+0) ед,

самолетов – 372 (+0) ед,

вертолетов – 336 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 36 692 (+71),

крылатые ракеты ‒ 3197 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки ‒ 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 49 169 (+76) ед,

специальная техника – 3895 (+1).

Пораженные воздушные цели врага на 21 мая – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

63 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны.

Уточняется, что 22 дрона сбиты огневыми средствами поражения, 41 — локационно утраченные/подавленные РЭБ (без негативных последствий).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .