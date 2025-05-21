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Втрати ворога станом на 21 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

зсу, дрон
Велика війна триває три роки / Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 980 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1183 добу повномасштабної війни становлять 976 780  осіб.

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Втрати Росії у війні на 21 травня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 21 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 976 780 (+980) осіб,
  • танків ‒ 10 835 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22 569 (+2) од,
  • артилерійських систем – 28 090 (+23) од,
  • РСЗВ – 1388 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1167 (+0) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36 692 (+71),
  • крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒  1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒  49 169 (+76) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3895 (+1).
Фото 2 — Втрати ворога станом на 21 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 21 травня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • 63 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни.

Уточнюється, що 22 дрони збито вогневими засобами ураження, 41 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків).

Фото 3 — Втрати ворога станом на 21 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько