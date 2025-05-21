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Втрати ворога станом на 21 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 980 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1183 добу повномасштабної війни становлять 976 780 осіб.
Втрати Росії у війні на 21 травня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 21 травня втратила:
- особового складу ‒ близько 976 780 (+980) осіб,
- танків ‒ 10 835 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22 569 (+2) од,
- артилерійських систем – 28 090 (+23) од,
- РСЗВ – 1388 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1167 (+0) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36 692 (+71),
- крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 49 169 (+76) од,
- спеціальна техніка ‒ 3895 (+1).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 21 травня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 63 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни.
Уточнюється, що 22 дрони збито вогневими засобами ураження, 41 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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