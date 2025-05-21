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Карта бойових дій в Україні на 21 травня 2025 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

Триває 1183-й день повномасштабної війни в Україні.

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Мапа бойових дій в Україні станом на 21 травня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 21 травня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 21 травня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 21 травня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 21 травня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 21 травня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 21 травня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 21 травня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 21 травня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 21 травня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 21 травня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 21 травня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 21 травня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 70 авіаційних ударів, використав одну ракету та скинув 116 КАБ. Крім цього, здійснив 5174 обстріли, зокрема 149 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько 3048 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Дворічанське Харківської області; Бересток, Зоря, Полтавка, Коптєве, Попів Яр, Мирноград, Удачне, Піддубне, Новодарівка, Толстой Донецької області; Філія Дніпропетровської області; Гуляйполе, Високе Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

На Харківському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська та в напрямку Строївки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 21 травня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора мала місце атака загарбників в районі Нової Кругляківки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 21 травня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Копанки, Рідкодуб, Новий Мир, Греківка, Зелена Долина, Ямполівка, Торське.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 21 травня 2025 року

На Сіверському напрямку ворог здійснив одну спробу пройти вперед в районі Білогорівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 21 травня 2025 року

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували у районах Часового Яру, Курдюмівки та у бік Предтечиного і Білої Гори.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 21 травня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Дружби, Петрівки та Торецька.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 21 травня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Яблунівка, Новооленівка, Малинівка, Шевченко Перше, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка та Андріївка.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 21 травня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 33 атаки у районах населених пунктів Вільне Поле, Привільне, Зелене Поле, Костянтинопіль, Багатир, Бурлацьке, Веселе та в бік Одрадного.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 21 травня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку українські підрозділи відбили дві штурмові дії в районі Високого.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 21 травня 2025 року

На Оріхівському напрямку окупаційні війська двічі йшли вперед на позиції наших захисників поблизу Новоандріївки та Малих Щербаків.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 21 травня 2025 року

Одну невдалу спробу просунутись вперед здійснили війська окупанта на Придніпровському напрямку.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 21 травня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Курському напрямку минулої доби ворог завдав 19 авіаударів, скинувши при цьому 40 КАБ, здійснив 261 обстріл, чотири з яких — із РСЗВ. Українські захисники зупинили 13 штурмових дій загарбників.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 21 травня 2025 року

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько