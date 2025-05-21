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Карта боевых действий в Украине на 21 мая 2025 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

Продолжается 1183-й день полномасштабной войны в Украине.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 21 мая 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 21 мая 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 21 мая 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 21 мая 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 21 мая 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 21 мая 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 21 мая 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 21 мая 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 21 мая 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 21 мая 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 21 мая 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 21 мая 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 21 мая 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 70 авиационных ударов, использовал одну ракету и сбросил 116 КАБ. Кроме этого, произвел 5174 обстрела, в том числе 149 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения около 3048 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Дворичанское Харьковской области; Бересток, Заря, Полтавка, Коптево, Попов Яр, Мирноград, Удачное, Поддубное, Новодаровка, Толстой Донецкой области; Филиал Днепропетровской области; Гуляйполе, Высокое Запорожская область.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

На Харьковском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска и в направлении Строевки.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 21 мая 2025 года

На Купянском направлении вчера произошла атака захватчиков в районе Новой Кругляковки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 21 мая 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Копанки, Редкодуб, Новый Мир, Грековка, Зеленая Долина, Ямполевка, Торское.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 21 мая 2025 года

На Северском направлении враг предпринял одну попытку пройти вперед в районе Белогоровки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 21 мая 2025 года

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах Часового Яра, Курдюмовки и в сторону Предтечиного и Белой Горы.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 21 мая 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Дружбы, Петровки и Торецкая.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 21 мая 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Яблоновка, Новооленовка, Малиновка, Шевченко Первое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зверевое, Удачное, Новосергеевка, Троицкое, Котляровка и Андреевка.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 21 мая 2025 года

На Новопавловском направлении противник совершил 33 атаки в районах населенных пунктов Свободное Поле, Привольное, Зеленое Поле, Константинополь, Богатырь, Бурлацкое, Веселое и в сторону Отрадного.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 21 мая 2025 года

На Гуляйпольском направлении украинские подразделения отразили два штурмовых действия в районе Высокого.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 21 мая 2025 года

На Ореховском направлении оккупационные войска дважды шли вперед на позиции наших защитников вблизи Новоандреевки и Малых Щербаков.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 21 мая 2025 года

Одну неудачную попытку продвинуться вперед совершили войска оккупанта на Приднепровском направлении.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 21 мая 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Курском направлении за прошедшие сутки враг нанес 19 авиаударов, сбросив при этом 40 КАБ, совершил 261 обстрел, четыре из которых — из РСЗО. Украинские защитники остановили 13 штурмовых действий захватчиков.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 21 мая 2025 года

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько