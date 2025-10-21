Потери врага по состоянию на 21 октября 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1130 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1336 сутки полномасштабной войны составляют 1 132 200 человек.

Потери России в войне на 21 октября 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 21 октября потеряла:

личного состава – около 1 132 200 (+1 130) человек;

танков – 11 278 (+8) ед;

боевых бронированных машин – 23 436 (+37) ед;

артиллерийских систем – 33 902 (+23) ед;

РСЗО – 1 524 (+0) ед;

средства ПВО – 1229 (+0) ед;

самолетов – 428 (+0) ед;

вертолетов – 346 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 72 600 (+235) ед;

крылатые ракеты – 3 864 (+0) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 1 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 65 026 (+134) ед;

специальная техника – 3980 (+0) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 21 октября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбиты/подавлены 58 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

зафиксировано попадание ракет и 37 ударных БПЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

