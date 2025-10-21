Карта боевых действий в Украине на 21 октября 2025 года

Продолжается 1336-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 21 октября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 202 боевых столкновения.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением двух ракет, 63 авиационных ударов, сбросив при этом 136 управляемых бомб. Кроме этого, произвел 4364 обстрела, из них 97 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4335 дронов-камикадзе.

Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Орехов Запорожской области и Николаевка Херсонской области.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло шесть боевых столкновений. Кроме того, враг нанес девять авиационных ударов, сбросил 25 управляемых авиабомб, а также осуществил 173 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили одиннадцать атак противника в районах Волчанска, Бологовки, Каменки и Кутьковки.

На Купянском направлении произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Купянска, Петропавловки, Песчаного, Боровской Андреевки и Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Копанки, Торское, Дробышево, Колодец и Шандриголово.

На Славянском направлении наши защитники отбили девять штурмов оккупационных войск вблизи Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Григорьевки, Выемки, Федоровки и в направлении Звановки.

На Краматорском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников вблизи населенного пункта Ступочки.

На Константиновском направлении враг совершил 22 атаки в районах Александро-Шультиного, Торецкая, Екатериновки, Щербиновки, Русиного Яра, Софиевки и Полтавки.

На Покровском направлении произошло 76 боевых столкновений в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Дорожное, Паньковка, Новоэкономическое, Молодежское, Сухецкое, Родинское, Мирноград, Красный Лиман, Лисовка, Зверевое, Котлино, Зеленое, Удачное, Новое и Дачное.

На Александровском направлении Силы обороны пресекли 26 попыток врага прорвать оборонные рубежи в районах населенных пунктов Запорожья, Андреевка-Клевцово, Александроград, Поддубное, Вороне, Сосновка, Калиновское, Новогригоровка, Ольговское и в направлении Орестополя, Алексеевки и Привольного.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.

На Ореховском направлении наши защитники отразили двадцать атак противника в направлении Плавней и Приморского, вблизи Щербаков, Каменского, Новоандреевки, Малой Токмачки, Степногорска, Степного.

На Приднепровском направлении во враг предпринял одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

