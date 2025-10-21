Втрати ворога станом на 21 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1130 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1336 добу повномасштабної війни становлять 1 132 200 осіб.

Втрати Росії у війні на 21 жовтня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 21 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 132 200 (+1 130) осіб;

танків – 11 278 (+8) од;

бойових броньованих машин – 23 436 (+37) од;

артилерійських систем – 33 902 (+23) од;

РСЗВ – 1 524 (+0) од;

засоби ППО – 1 229 (+0) од;

літаків – 428 (+0) од;

гелікоптерів – 346 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 72 600 (+235) од;

крилаті ракети – 3 864 (+0) од;

кораблі / катери – 28 (+0) од;

підводні човни – 1 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 65 026 (+134) од;

спеціальна техніка – 3 980 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 21 жовтня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 58 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

зафіксовано влучання ракет та 37 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.