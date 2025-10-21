- Тип
Втрати ворога станом на 21 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1130 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1336 добу повномасштабної війни становлять 1 132 200 осіб.
Втрати Росії у війні на 21 жовтня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 21 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1 132 200 (+1 130) осіб;
- танків – 11 278 (+8) од;
- бойових броньованих машин – 23 436 (+37) од;
- артилерійських систем – 33 902 (+23) од;
- РСЗВ – 1 524 (+0) од;
- засоби ППО – 1 229 (+0) од;
- літаків – 428 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 72 600 (+235) од;
- крилаті ракети – 3 864 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 65 026 (+134) од;
- спеціальна техніка – 3 980 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 21 жовтня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 58 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
- зафіксовано влучання ракет та 37 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
