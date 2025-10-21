Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,03

EUR

48,66

--0,10

Готівковий курс:

USD

41,83

41,75

EUR

49,00

48,85

Читать на русском

Втрати ворога станом на 21 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1130 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1336 добу повномасштабної війни становлять 1 132 200 осіб.

Втрати Росії у війні на 21 жовтня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 21 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1 132 200 (+1 130) осіб;
  • танків – 11 278 (+8) од;
  • бойових броньованих машин – 23 436 (+37) од;
  • артилерійських систем – 33 902 (+23) од;
  • РСЗВ – 1 524 (+0) од;
  • засоби ППО  – 1 229 (+0) од;
  • літаків – 428 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 72 600 (+235) од;
  • крилаті ракети – 3 864 (+0) од;
  • кораблі / катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 65 026 (+134) од;
  • спеціальна техніка – 3 980 (+0) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 21 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 21 жовтня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  •  збито/подавлено 58 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
  • зафіксовано влучання ракет та 37 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Світлана Манько