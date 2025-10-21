Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,73

+0,10

EUR

48,76

+0,24

Готівковий курс:

USD

41,85

41,75

EUR

49,00

48,85

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 21 жовтня 2025 року

війна, ЗСУ, військовий
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1336-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 21 жовтня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 21 жовтня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 21 жовтня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 21 жовтня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 21 жовтня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 21 жовтня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 21 жовтня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 21 жовтня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 21 жовтня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 21 жовтня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 21 жовтня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 21 жовтня 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 21 жовтня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 202 бойові зіткнення.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, 63 авіаційних ударів, скинувши при цьому 136 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4364 обстріли, з них 97 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4335 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Оріхів Запорізької області та Миколаївка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося шість бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, скинув 25 керованих авіабомб, а також здійснив 173 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 21 жовтня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили одинадцять атак противника у районах Вовчанська, Бологівки, Кам’янки та Кутьківки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 21 жовтня 2025 року

На Куп’янському напрямку відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного, Борівської Андріївки та Богуславки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 21 жовтня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Копанки, Торське, Дробишеве, Колодязі та Шандриголове.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 21 жовтня 2025 року

На Слов’янському напрямку наші захисники відбили дев’ять штурмів окупаційних військ поблизу Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Григорівки, Виїмки, Федорівки та в напрямку Званівки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 21 жовтня 2025 року

На Краматорському напрямку противник двічі атакував позиції наших оборонців поблизу населеного пункту Ступочки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 21 жовтня 2025 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки у районах Олександро-Шультиного, Торецька, Катеринівки, Щербинівки, Русиного Яру, Софіївки та Полтавки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 21 жовтня 2025 року

На Покровському напрямку відбулося 76 бойових зіткнень у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Дорожнє, Паньківка, Новоекономічне, Молодецьке, Сухецьке, Родинське, Мирноград, Червоний Лиман, Лисівка, Звірове, Котлине, Зелене, Удачне, Дачне та в напрямку населених пунктів Покровськ і Новопавлівка.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 21 жовтня 2025 року

На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 26 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Запоріжжя, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Піддубне, Вороне, Соснівка, Калинівське, Новогригорівка, Ольгівське та в напрямку Орестополя, Олексіївки й Привільного.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 21 жовтня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник не проводив наступальних дій.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 21 жовтня 2025 року

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили двадцять атак противника у напрямку Плавнів та Приморського, поблизу Щербаків, Кам’янського, Новоандріївки, Малої Токмачки, Степногірська, Степового.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 21 жовтня 2025 року

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безрезультатну спробу наблизитись до позицій українських підрозділів у бік Антонівського мосту.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 21 жовтня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько