Потери врага по состоянию на 23 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1420 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1399 сутки полномасштабной войны составляют 1 199 280 человек.
Потери России в войне на 23 декабря 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 декабря потеряла:
- личного состава – около 1 199 280 (+1 420) человек;
- танков – 11 446 (+8) ед;
- боевых бронированных машин – 23 792 (+20) ед;
- артиллерийских систем – 35 331 (+23) ед;
- РСЗО – 1 576 (+1) ед.;
- средства ПВО – 1263 (+0) ед;
- самолетов – 434 (+2) ед. (подтверждены потери в предыдущий период)
- вертолетов – 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 93 166 (+453) ед;
- крылатые ракеты – 4 073 (+0) ед;
- корабли/катера – 28 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед.;
- автомобильная техника и автоцистерны – 70 966 (+113) ед;
- специальная техника – 4029 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага на 23
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 587 враждебных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);
- 34 крылатые ракеты Х-101, Искандер-К.
Зафиксировано попадание ракет и 39 ударных БпЛА на 21 локации, падение сбитых (обломки) – на 8 локациях. Кроме того, три аэробалистических ракеты не достигли целей (места падения уточняются).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
