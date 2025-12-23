Потери врага по состоянию на 23 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1420 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1399 сутки полномасштабной войны составляют 1 199 280 человек.

Потери России в войне на 23 декабря 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 декабря потеряла:

личного состава – около 1 199 280 (+1 420) человек;

танков – 11 446 (+8) ед;

боевых бронированных машин – 23 792 (+20) ед;

артиллерийских систем – 35 331 (+23) ед;

РСЗО – 1 576 (+1) ед.;

средства ПВО – 1263 (+0) ед;

самолетов – 434 (+2) ед. (подтверждены потери в предыдущий период)

вертолетов – 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 93 166 (+453) ед;

крылатые ракеты – 4 073 (+0) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед.;

автомобильная техника и автоцистерны – 70 966 (+113) ед;

специальная техника – 4029 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага на 23

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 587 враждебных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);

34 крылатые ракеты Х-101, Искандер-К.

Зафиксировано попадание ракет и 39 ударных БпЛА на 21 локации, падение сбитых (обломки) – на 8 локациях. Кроме того, три аэробалистических ракеты не достигли целей (места падения уточняются).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.