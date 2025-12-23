Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

--0,10

EUR

49,49

+0,02

Наличный курс:

USD

42,25

42,15

EUR

49,85

49,67

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Потери врага по состоянию на 23 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ, потери
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1420 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1399 сутки полномасштабной войны составляют 1 199 280 человек.

Потери России в войне на 23 декабря 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 декабря потеряла:

  • личного состава – около 1 199 280 (+1 420) человек;
  • танков – 11 446 (+8) ед;
  • боевых бронированных машин – 23 792 (+20) ед;
  • артиллерийских систем – 35 331 (+23) ед;
  • РСЗО – 1 576 (+1) ед.;
  • средства ПВО – 1263 (+0) ед;
  • самолетов – 434 (+2) ед. (подтверждены потери в предыдущий период)
  • вертолетов – 347 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 93 166 (+453) ед;
  • крылатые ракеты – 4 073 (+0) ед;
  • корабли/катера – 28 (+0) ед;
  • подлодки – 2 (+0) ед.;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 70 966 (+113) ед;
  • специальная техника – 4029 (+0) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 23 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага на 23

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 587 враждебных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);
  • 34 крылатые ракеты Х-101, Искандер-К.

Зафиксировано попадание ракет и 39 ударных БпЛА на 21 локации, падение сбитых (обломки) – на 8 локациях. Кроме того, три аэробалистических ракеты не достигли целей (места падения уточняются).

Фото 3 — Потери врага по состоянию на 23 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько