Втрати ворога станом на 23 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1420 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1399 добу повномасштабної війни становлять 1 199 280 осіб.

Втрати Росії у війні на 23 грудня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 23 грудня втратила:

особового складу – близько 1 199 280 (+1 420) осіб;

танків – 11 446 (+8) од.;

бойових броньованих машин – 23 792 (+20) од.;

артилерійських систем – 35 331 (+23) од.;

РСЗВ – 1 576 (+1) од.;

засоби ППО – 1 263 (+0) од.;

літаків – 434 (+2) од. (підтверджено втрати у попередній період)

гелікоптерів – 347 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня– 93 166 (+453) од.;

крилаті ракети – 4 073 (+0) од.;

кораблі / катери – 28 (+0) од.;

підводні човни – 2 (+0) од.;

автомобільна техніка та автоцистерни – 70 966 (+113) од.;

спеціальна техніка – 4 029 (+0) од.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

