- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 23 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1420 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1399 добу повномасштабної війни становлять 1 199 280 осіб.
Втрати Росії у війні на 23 грудня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 23 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 199 280 (+1 420) осіб;
- танків – 11 446 (+8) од.;
- бойових броньованих машин – 23 792 (+20) од.;
- артилерійських систем – 35 331 (+23) од.;
- РСЗВ – 1 576 (+1) од.;
- засоби ППО – 1 263 (+0) од.;
- літаків – 434 (+2) од. (підтверджено втрати у попередній період)
- гелікоптерів – 347 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня– 93 166 (+453) од.;
- крилаті ракети – 4 073 (+0) од.;
- кораблі / катери – 28 (+0) од.;
- підводні човни – 2 (+0) од.;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 70 966 (+113) од.;
- спеціальна техніка – 4 029 (+0) од.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.