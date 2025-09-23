Потери врага по состоянию на 23 сентября 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1010 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1307 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 103 580 человек.

Потери России в войне на 23 сентября 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 сентября потеряла:

личного состав – близко 1103580 (+1010) человек;

состав близко человек; танков – 11199 (+5) ед;

ед; боевых бронированных машин – 23282 (+0) ед;

бронированных машин ед; артиллерийских систем – 33052 (+53) ед;

систем ед; РСЗО – 1495 (+2) ед;

ед; средства ПВО – 1218 (+0) ед;

ПВО ед; самолетов – 424 (+2) ед;

ед; вертолетов – 345 (+1);

БПЛА оперативно - тактического уровня – 62486 (+485);

оперативно тактического уровня крылатые ракеты – 3747 (+0);

ракеты корабли / катера – 28 (+0);

катера подводные лодки – 1 (+0)

лодки автомобильная техника и автоцистерны – 62486 (+123);

техника и автоцистерны специальная техника – 3969 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 23 сентября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 103 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

