Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Читати українською

Потери врага по состоянию на 23 сентября 2025 года — Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1010 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1307 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 103 580 человек.

Потери России в войне на 23 сентября 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 сентября потеряла:

  • личного   состав   близко   1103580 (+1010) человек;
  • танков   – 11199 (+5) ед;
  • боевых   бронированных   машин   – 23282 (+0) ед;
  • артиллерийских   систем   – 33052 (+53) ед;
  • РСЗО   – 1495 (+2) ед;
  • средства   ПВО   – 1218 (+0)   ед;
  • самолетов   – 424 (+2) ед;
  • вертолетов   – 345 (+1);
  • БПЛА   оперативно - тактического   уровня   – 62486 (+485);
  • крылатые   ракеты   – 3747 (+0);
  • корабли   / катера   – 28 (+0);
  • подводные   лодки   – 1 (+0)
  • автомобильная   техника   и автоцистерны   – 62486 (+123);
  • специальная техника – 3969 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 23 сентября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 103 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Автор:
Светлана Манько