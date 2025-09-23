- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 23 сентября 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1010 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1307 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 103 580 человек.
Потери России в войне на 23 сентября 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 сентября потеряла:
- личного состав – близко 1103580 (+1010) человек;
- танков – 11199 (+5) ед;
- боевых бронированных машин – 23282 (+0) ед;
- артиллерийских систем – 33052 (+53) ед;
- РСЗО – 1495 (+2) ед;
- средства ПВО – 1218 (+0) ед;
- самолетов – 424 (+2) ед;
- вертолетов – 345 (+1);
- БПЛА оперативно - тактического уровня – 62486 (+485);
- крылатые ракеты – 3747 (+0);
- корабли / катера – 28 (+0);
- подводные лодки – 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны – 62486 (+123);
- специальная техника – 3969 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 23 сентября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 103 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: карта боевых действий на сегодня.