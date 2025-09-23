Карта боевых действий в Украине на 23 сентября 2025 года

Продолжается 1308-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 23 сентября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 179 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара, применив четыре ракеты, 67 авиационных ударов, сбросив при этом 136 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4888 обстрелов, из них 134 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6222 дронов-камикадзе.

Авиаудары наносились по районам населенных пунктов Запорожья и Железнодорожного Запорожской области; Львов, Николаевка Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, артиллерийское средство, состав боеприпасов, шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и две другие важные цели российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 11 боевых столкновений. Кроме того, враг нанес 9 авиационных ударов, сбросив 25 управляемых авиабомб, а также осуществил 192 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе десять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили 12 атак противника в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Красного Первого, Западного и в сторону Отрадного и Кутьковки.

На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Кондрашовки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Ольговка, Новоегоровка, Грековка, Среднее, Колодцы, Ставки, Шандриголово, Новомихайловка, Дерилово, Торское, Заречное и в сторону Степного.

На Северском направлении наши защитники отразили семь штурмов оккупационных войск вблизи Серебрянки и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боевых столкновений в районе Майского и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Бересток, Екатериновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Щербиновка, Полтавка и в направлении Степановки.

На Покровском направлении произошло 58 боевых столкновений в районах населенных пунктов Никаноровка, Золотой Колодец, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Свободное, Мирноград, Зверевое, Котлино, Удачное, Молодежское, Дачное.

На Новопавловском направлении Силы обороны пресекли 31 попытку врага прорвать оборонные рубежи в районах населенных пунктов Филиал, Январь, Шевченко, Сосновка, Новоивановка, Терново, Мирное, Березово, Новогригоровка, Новониколаевка и в сторону Ивановки.

На Гуляйпольском направлении противник трижды атаковал позиции сил обороны в районе Полтавки.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Заметим, август стал для оккупантов месяцем минимальных территориальных достижений за последнее время. На Добропольском направлении они захватили 13,5 кв. км, но потеряли 25,5 кв. км. На Покровском получили 5 кв. км, но наши войска вернули 26 кв. км. На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях потери территорий не допущены, а на Северо-Слобожанском отражены еще 4 кв. км.

В целом Силы обороны в августе возобновили контроль над 58 кв. км территории и освободили ряд населенных пунктов.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

