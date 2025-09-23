Втрати ворога станом на 23 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1010 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1307 добу повномасштабної війни становлять 1 103 580 осіб.

Втрати Росії у війні на 23 вересня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 23 вересня втратила:

особового складу – близько 1103580 (+1010) осіб;

складу близько осіб; танків – 11199 (+5) од;

од; бойових броньованих машин – 23282 (+0) од;

броньованих машин од; артилерійських систем – 33052 (+53) од;

систем од; РСЗВ – 1495 (+2) од;

од; засоби ППО – 1218 (+0) од;

ППО од; літаків – 424 (+2) од;

од; гелікоптерів – 345 (+1);

БПЛА оперативно - тактичного рівня – 62486 (+485);

оперативно тактичного рівня крилаті ракети – 3747 (+0);

ракети кораблі / катери – 28 (+0);

катери підводні човни – 1 (+0)

човни автомобільна техніка та автоцистерни – 62486 (+123);

техніка та автоцистерни спеціальна техніка – 3969 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 23 вересня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

