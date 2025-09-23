- Тип
Втрати ворога станом на 23 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1010 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1307 добу повномасштабної війни становлять 1 103 580 осіб.
Втрати Росії у війні на 23 вересня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 23 вересня втратила:
- особового складу – близько 1103580 (+1010) осіб;
- танків – 11199 (+5) од;
- бойових броньованих машин – 23282 (+0) од;
- артилерійських систем – 33052 (+53) од;
- РСЗВ – 1495 (+2) од;
- засоби ППО – 1218 (+0) од;
- літаків – 424 (+2) од;
- гелікоптерів – 345 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 62486 (+485);
- крилаті ракети – 3747 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 62486 (+123);
- спеціальна техніка – 3969 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 23 вересня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
