Карта бойових дій в Україні на 23 вересня 2025 року

війна, ЗСУ, військовий
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1308-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 23 вересня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 23 вересня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 23 вересня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 23 вересня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 23 вересня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 23 вересня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 23 вересня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 23 вересня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 23 вересня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 23 вересня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 23 вересня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 23 вересня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 23 вересня 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 23 вересня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 179 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів, застосувавши чотири ракети, 67 авіаційних ударів, скинувши при цьому 136 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4888 обстрілів, з них 134 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6222 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Запоріжжя та Залізничне Запорізької області; Львове, Миколаївка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, артилерійський засіб, склад боєприпасів, шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще дві інші важливі цілі російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 11 бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав 9 авіаційних ударів, скинувши 25 керованих авіабомб, а також здійснив 192 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема десять – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 23 вересня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Красного Першого, Западного та у бік Одрадного й Кутьківки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 23 вересня 2025 року

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Куп’янська, Кіндрашівки та Піщаного.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 23 вересня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Ольгівка, Новоєгорівка, Греківка, Середнє, Колодязі, Ставки, Шандриголове, Новомихайлівка, Дерилове, Торське, Зарічне та у бік Степового.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 23 вересня 2025 року

На Сіверському напрямку наші захисники відбили сім штурмів окупаційних військ поблизу Серебрянки та Виїмки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 23 вересня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районі Майського та у бік Ступочок.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 23 вересня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Бересток, Катеринівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Щербинівка, Полтавка та в напрямку Степанівки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 23 вересня 2025 року

На Покровському напрямку відбулося 58 боєзіткнень у районах населених пунктів Никанорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Вільне, Мирноград, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 23 вересня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 31 спробу ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Філія, Січневе, Шевченко, Соснівка, Новоіванівка, Тернове, Мирне, Березове, Новогригорівка, Новомиколаївка та у бік Іванівки.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 23 вересня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку противник тричі атакував позиції Сил оборони у районі Полтавки.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 23 вересня 2025 року

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 23 вересня 2025 року
Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 23 вересня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

 Зауважимо, серпень став для окупантів місяцем мінімальних територіальних здобутків за останній час. На Добропільському напрямку вони захопили 13,5 кв. км, але втратили 25,5 кв. км. На Покровському — здобули 5 кв. км, але наші війська повернули 26 кв. км. На Гуляйпільському і Придніпровському напрямках втрат територій не допущено, а на Північно-Слобожанському відбито ще 4 кв. км.

Загалом Сили оборони у серпні відновили контроль над 58 кв. км території та звільнили низку населених пунктів.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько