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Потери врага по состоянию на 23 сентября 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1230 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1673 сутки полномасштабной войны составляют 1 520 880 человек.
Потери России в войне на 23 сентября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 сентября потеряла:
- личного состава – около 1 522 440 (+1 560) человек;
- танков – 12 367 (+3) ед;
- боевых бронированных машин – 25 387 (+13) ед;
- артиллерийских систем – 50 216 (+32) ед;
- РСЗО – 2 152 (+1) ед.;
- средств ПВО – 1665 (+2) ед;
- самолетов – 442 (+0) ед;
- вертолетов – 356 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2723 (+3) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 530 560 (+1 426) ед;
- крылатых ракет – 5 111 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 152 553 (+380) ед;
- специальной техники – 4 737 (+4) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 23 сентября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 119 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, дронов других типов и 3 «Бандероль»/«Дань-Т».
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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