Потери врага по состоянию на 23 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1230 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1673 сутки полномасштабной войны составляют 1 520 880 человек.

Потери России в войне на 23 сентября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 сентября потеряла:

личного состава – около 1 522 440 (+1 560) человек;

танков – 12 367 (+3) ед;

боевых бронированных машин – 25 387 (+13) ед;

артиллерийских систем – 50 216 (+32) ед;

РСЗО – 2 152 (+1) ед.;

средств ПВО – 1665 (+2) ед;

самолетов – 442 (+0) ед;

вертолетов – 356 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2723 (+3) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 530 560 (+1 426) ед;

крылатых ракет – 5 111 (+0) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 152 553 (+380) ед;

специальной техники – 4 737 (+4) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 23 сентября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 119 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, дронов других типов и 3 «Бандероль»/«Дань-Т».

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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