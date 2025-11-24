- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 24 ноября 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1190 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1370 сутки полномасштабной войны составляют 1 166 450 человек.
Потери России в войне на 24 ноября 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 24 ноября потеряла:
- личного состава – около 1 166 450 (+1 190) человек
- танков – 11 366 (+3) ед.
- боевых бронированных машин – 23 620 (+5) ед.
- артиллерийских систем – 34 626 (+41) ед.
- РСЗО – 1 549 (+0) ед.
- средства ПВО – 1248 (+0) ед.
- самолетов – 428 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 83 769 (+431) ед.
- крылатые ракеты – 3 981 (+0) ед.
- корабли/катера – 28 (+0) ед.
- подлодки – 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 68 006 (+84) ед.
- специальная техника – 4003 (+0) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 24 ноября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 125 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 37 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: карта боевых действий на сегодня.