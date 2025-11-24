Потери врага по состоянию на 24 ноября 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1190 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1370 сутки полномасштабной войны составляют 1 166 450 человек.

Потери России в войне на 24 ноября 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 24 ноября потеряла:

личного состава – около 1 166 450 (+1 190) человек

танков – 11 366 (+3) ед.

боевых бронированных машин – 23 620 (+5) ед.

артиллерийских систем – 34 626 (+41) ед.

РСЗО – 1 549 (+0) ед.

средства ПВО – 1248 (+0) ед.

самолетов – 428 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 83 769 (+431) ед.

крылатые ракеты – 3 981 (+0) ед.

корабли/катера – 28 (+0) ед.

подлодки – 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 68 006 (+84) ед.

специальная техника – 4003 (+0) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 24 ноября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 125 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 37 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

