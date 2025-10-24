Потери врага по состоянию на 24 октября 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 910 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1339 сутки полномасштабной войны составляют 1 135 080 человек.

Потери России в войне на 24 октября 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 24 октября потеряла:

личного состава – около 1 135 080 (910) человек;

танков – 11 283 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 23 458 (+5) ед;

артиллерийских систем – 33 972 (+34) ед;

РСЗО – 1 526 (+1) ед;

средства ПВО – 1230 (+0) ед;

самолетов – 428 (+0) ед;

вертолетов – 346 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 73 826 (+440) ед;

крылатые ракеты – 3 880 (+0) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 1 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 65 356 (+128) ед;

специальная техника – 3 981 (+0) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 24 октября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 72 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны;

зафиксировано попадание 47 ударных БПЛА на 10 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

