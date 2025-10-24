- Тип
Втрати ворога станом на 24 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 910 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1339 добу повномасштабної війни становлять 1 135 080 осіб.
Втрати Росії у війні на 24 жовтня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 24 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1 135 080 (+910) осіб;
- танків – 11 283 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23 458 (+5) од;
- артилерійських систем – 33 972 (+34) од;
- РСЗВ – 1 526 (+1) од;
- засоби ППО – 1 230 (+0) од;
- літаків – 428 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 73 826 (+440) од;
- крилаті ракети – 3 880 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 65 356 (+128) од;
- спеціальна техніка – 3 981 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 24 жовтня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 72 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання 47 ударних БпЛА на 10 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
