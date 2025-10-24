Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,90

+0,14

EUR

48,55

+0,18

Готівковий курс:

USD

42,10

41,96

EUR

49,07

48,90

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Втрати ворога станом на 24 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

зброя, боєприпаси
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 910 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1339 добу повномасштабної війни становлять 1 135 080 осіб.

Втрати Росії у війні на 24 жовтня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 24 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1 135 080 (+910) осіб;
  • танків – 11 283 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 23 458 (+5) од;
  • артилерійських систем – 33 972 (+34) од;
  • РСЗВ – 1 526 (+1) од;
  • засоби ППО – 1 230 (+0) од;
  • літаків – 428 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 73 826 (+440) од;
  • крилаті ракети – 3 880 (+0) од;
  • кораблі / катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 65 356 (+128) од;
  • спеціальна техніка – 3 981 (+0) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 24 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 24 жовтня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • збито/подавлено 72 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання 47 ударних БпЛА на 10 локаціях.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 24 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько