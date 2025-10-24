Втрати ворога станом на 24 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 910 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1339 добу повномасштабної війни становлять 1 135 080 осіб.

Втрати Росії у війні на 24 жовтня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 24 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 135 080 (+910) осіб;

танків – 11 283 (+1) од;

бойових броньованих машин – 23 458 (+5) од;

артилерійських систем – 33 972 (+34) од;

РСЗВ – 1 526 (+1) од;

засоби ППО – 1 230 (+0) од;

літаків – 428 (+0) од;

гелікоптерів – 346 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 73 826 (+440) од;

крилаті ракети – 3 880 (+0) од;

кораблі / катери – 28 (+0) од;

підводні човни – 1 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 65 356 (+128) од;

спеціальна техніка – 3 981 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 24 жовтня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 72 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;

зафіксовано влучання 47 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

