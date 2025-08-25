Потери врага по состоянию на 25 августа 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 870 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1279 сутки полномасштабной войны составляют 1076940 человек.

Потери России в войне на 25 августа 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 25 августа потеряла:

личного состав – близко 1076940 (+870) человек;

состав близко человек; танков – 11130 (+1) ед;

ед; боевых бронированных машин – 23175 (+8) ед;

бронированных машин ед; артиллерийских систем – 31946 (+48) ед;

систем ед; РСЗО – 1472 (+0) ед;

ед; средства ПВО – 1211 (+0) ед;

ПВО ед; самолетов – 422 (+0) ед;

ед; вертолетов – 340 (+0);

БПЛА оперативно - тактического уровня – 53347 (+291);

оперативно тактического уровня крылатые ракеты – 3598 (+0);

ракеты корабли / катера – 28 (+0);

катера подводные лодки – 1 (+0);

лодки автомобильная техника и автоцистерны – 59672 (+79);

техника и автоцистерны специальная техника – 3948 (+4).

Пораженные воздушные цели врага на 25 августа – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 76 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

