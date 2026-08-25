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Потери врага по состоянию на 25 августа 2026 – Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1230 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1644 сутки полномасштабной войны составляют 1 479 30 человек.

Потери России в войне на 25 августа 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 25 августа потеряла:

  • личного состава – около 1 479 300 (+1 230) человек;
  • танков – 12 293 (+0) ед;
  • боевых бронированных машин – 25 220 (+9) ед;
  • артиллерийских систем – 48 567 (+48) ед;
  • РСЗО – 2 058 (+2) ед.;
  • средств ПВО – 1587 (+1) ед.;
  • самолетов – 440 (+0) ед;
  • вертолетов – 354 (+0) ед;
  • наземных робототехнических комплексов – 2 378 (+10) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 479 882 (+1 555) ед;
  • крылатых ракет – 5 052 (+0) ед;
  • кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
  • подводных лодок – 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 139 221 (+448) ед;
  • специальной техники – 4 582 (+7) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 25 августа 2026 – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько

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