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Потери врага по состоянию на 25 августа 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1230 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1644 сутки полномасштабной войны составляют 1 479 30 человек.
Потери России в войне на 25 августа 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 25 августа потеряла:
- личного состава – около 1 479 300 (+1 230) человек;
- танков – 12 293 (+0) ед;
- боевых бронированных машин – 25 220 (+9) ед;
- артиллерийских систем – 48 567 (+48) ед;
- РСЗО – 2 058 (+2) ед.;
- средств ПВО – 1587 (+1) ед.;
- самолетов – 440 (+0) ед;
- вертолетов – 354 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2 378 (+10) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 479 882 (+1 555) ед;
- крылатых ракет – 5 052 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 139 221 (+448) ед;
- специальной техники – 4 582 (+7) ед.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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