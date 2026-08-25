Втрати ворога станом на 25 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 230 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1644 добу повномасштабної війни становлять 1 479 30 осіб.

Втрати Росії у війні на 25 серпня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 25 серпня втратила:

особового складу – близько 1 479 300 (+1 230) осіб;

танків – 12 293 (+0) од.;

бойових броньованих машин – 25 220 (+9) од.;

артилерійських систем – 48 567 (+48) од.;

РСЗВ – 2 058 (+2) од.;

засобів ППО – 1 587 (+1) од.;

літаків – 440 (+0) од.;

гелікоптерів – 354 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 378 (+10) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 479 882 (+1 555) од.;

крилатих ракет – 5 052 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 139 221 (+448) од.;

спеціальної техніки – 4 582 (+7) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 25 серпня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 124 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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