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Втрати ворога станом на 25 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 230 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1644 добу повномасштабної війни становлять 1 479 30 осіб.
Втрати Росії у війні на 25 серпня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 25 серпня втратила:
- особового складу – близько 1 479 300 (+1 230) осіб;
- танків – 12 293 (+0) од.;
- бойових броньованих машин – 25 220 (+9) од.;
- артилерійських систем – 48 567 (+48) од.;
- РСЗВ – 2 058 (+2) од.;
- засобів ППО – 1 587 (+1) од.;
- літаків – 440 (+0) од.;
- гелікоптерів – 354 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 378 (+10) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 479 882 (+1 555) од.;
- крилатих ракет – 5 052 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 139 221 (+448) од.;
- спеціальної техніки – 4 582 (+7) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 25 серпня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 124 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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